Люди ахнули: Игорь Петренко похвастался тремя красавицами-дочками

В Новороссийске в эти дни проходит пятый Открытый фестиваль патриотического кино "Малая Земля". В городе-герой высадился звездный десант – прибыли знаменитые актеры и музыканты. Среди них – лауреат государственной премии Игорь Петренко.

На побережье Цемесской бухты Черного моря Игорь Петренко приехал всей большой семьей – с женой Кристиной Бродской и дочерями Софией-Каролиной (род. 2014), Марией (род. 2017) и Евой (род. 2019).

Кристина Бродская – третья супруга актера фильмов "Звезда" и "Водитель для Веры". В сентябре они отметят фаянсовую свадьбу – девятую годовщину брака. Хотя Кристина на 13 лет младше Игоря, они смотрятся органично вместе. А их дочери – просто загляденье. Звездная семья вышла на набережную Новороссийска, чтобы полюбоваться этим величественным и светлым городом. А жители города-героя любовались, в свою очередь, этой красивой семьей, где царят гармония и любовь. Люди ахнули!

Игорь Петренко приехал в Новороссийск со спектаклем "Осенний роман", поставленным по шести рассказам Ивана Бунина. В них показаны различные грани любви — от роковой и трагической до страстной и всепрощающей. Режиссер постановки — Кирилл Вытоптов ,который сотрудничал с театрами Современник, БДТ, Театр на Малой Бронной, Театр Наций, МХТ и многими другими в Москве и по всей России.