Отрицающая свою беременность Тодоренко из последних сил прячет округлившийся живот

Регина Тодоренко уже не может скрывать свой растущий живот. Судя по всему, рождение третьего ребенка ожидается совсем скоро.

Ведущая, которая старалась держать в секрете информацию о своем положении, теперь все чаще попадает в объективы камер. Около двух недель назад она покинула Россию, и всего за несколько дней до этого в СМИ появилась новость о том, что Регина готовится стать мамой в третий раз. Несмотря на это, Тодоренко предпочитает не комментировать предстоящее прибавление в семье.

После отъезда из родной страны Регина поселилась вместе с мужем Владом Топаловым и детьми на вилле в теплых краях. По словам самой ведущей, она приехала туда не только для отдыха, но и по работе. Тодоренко согласилась участвовать в новом проекте, несмотря на свою беременность.

В свободное от съемок время она проводит с близкими, делясь с подписчиками моментами семейной жизни. Недавно Регина выложила видео с совместной тренировкой по йоге с Владом.

Тодоренко решила не отказываться от физической активности во время беременности, хотя и снизила нагрузку. На кадрах с тренировок уже заметен ее округлившийся живот, который невозможно скрыть под просторной футболкой.

Тодоренко неоднократно подчеркивала, что Влад активно участвует в воспитании детей. Он много читает литературы по психологии и воспитанию и применяет различные стратегии на практике. "Ему небезразлично, что происходит с нашими детьми", — уверяет Регина.