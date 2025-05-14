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Среда 14 мая

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Известный актер избил устроившего пьяный дебош Кушанашвили: Пролетел весь вестибюль

Известный актер избил устроившего пьяный дебош Кушанашвили: Пролетел весь вестибюль
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Отар Кушанашвили поделился воспоминаниями о конфликте с известным актером Александром Абдуловым. Инцидент произошел много лет назад.

Шоумен рассказал, что в те времена, когда он был на пике популярности, страдал от звездной болезни и часто позволял себе лишнее. Вспоминая тот случай, Кушанашвили отметил, что находился в казино, где, будучи под воздействием алкоголя, вел себя крайне неуместно.

Он не раз подчеркивал, что в молодости мог позволить себе хамство и неуважение к окружающим, даже к таким знаменитостям, как Абдулов. В тот вечер, не сдержавшись, он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес актера, не осознавая, к каким последствиям это может привести.

"Я был пьян и не думал о том, что говорю", — признался Отар.

Отар Кушанашвили. Кадр: YouTube-канал "PRO Жизнь"

Он вспомнил, как Абдулов, уже тогда знавший о его репутации и друживший с грузинами, спросил его о значении сказанного. Кушанашвили, не осознавая серьезности ситуации, ответил грубостью. Это стало последней каплей для актера, который в ответ на хамство проявил свою силу и ударил телеведущего.

"Он так ударил меня, что я пролетел через весь вестибюль", — вспоминает Кушанашвили.

Несмотря на то, что конфликт был неприятным, шоумен считает его важной частью своего пути. Позже он извинился перед Абдуловым и признал свою неправоту. "Я понял, что так вести себя нельзя", — добавил он.

Шоу-бизнес в Telegram

14 мая 2025, 17:09
Отар Кушанашвили. Кадр: YouTube-канал "KAKOVO"
YouTube-канал "PRO Жизнь"✓ Надежный источник

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