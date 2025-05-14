Тарасов сделал заявление о бедственном положении после краха бизнеса из-за Бузовой

Дмитрий Тарасов переживает не самые простые времена после роспуска своей команды, которая участвовала в медийной лиге.

В то время как многие ожидали услышать о его финансовых трудностях, футболист опроверг слухи о бедственном положении и поделился своими новыми источниками дохода. Спортсмен отметил, что после завершения карьеры в профессиональном футболе он не остался без дела и активно занимается бизнесом.

Несмотря на наличие предложений от клубов Российской Премьер-Лиги, Тарасов решил остаться в Москве и сосредоточиться на своих делах вне спорта. Он подчеркнул, что не хочет уезжать из столицы, так как это важно для его семьи. "У меня было два предложения от РПЛ, но я отказал, потому что хочу оставаться рядом с близкими", — заявил он. Спортсмен также призвал своих поклонников не переживать за него и заверил, что финансовых проблем у него нет.

Одним из новых направлений бизнеса Тарасова стала работа с инновационной компанией, которая разработала уникальную капсулу для кальяна. Он стал партнером этого проекта и активно участвует в его продвижении. Кроме того, он ведет несколько других бизнесов, о которых предпочитает не распространяться. По его словам, это позволяет ему оставаться занятым и обеспеченным.

Напомним, ранее один из бизнес-проектов спортсмена с треском провалился. Несколько лет назад Тарасов совместно с рэпером T-Killah создал футбольную команду в медиалиге, и даже пытался привлечь внимание своей бывшей супруги Ольги Бузовой для рекламы. Но отказ и сомнения певицы оказались оправданными — спонсоры вскоре отказались финансировать проект.