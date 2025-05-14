В Москве состоялось прощание с заслуженной артисткой РФ Ниной Гребешковой, вдовой легендарного режиссера Леонида Гайдая. Траурная церемония прошла в закрытом формате. На похороны не были допущены ни поклонники актрисы, ни представители средств массовой информации. Проститься с Ниной Павловной смогли только самые близкие люди – ее родные и друзья.
Решение провести церемонию в узком кругу вызвало вопросы у общественности. И вот раскрылось, почему похороны Нины Гребешковой прошли в закрытом формате. Как оказалось, причиной такого решения стала последняя воля самой актрисы. Об этом, в частности, сообщила ее давняя подруга, народная артистка РСФСР Тамара Семина. Их дружба началась еще в советское время и продлилась долгие годы.
Комментируя скорбную новость о смерти 94-летней Нины Гребешковой, Тамара Петровна подтвердила, что закрытый формат прощания – это осознанное желание ушедшей актрисы.
Сама Тамара Петровна разделяет такую позицию, признавая, что "тоже не любит публичность" в столь личные и трагические моменты. Она выразила мнение, что "эти "охи" и "ахи", все эти притворные дела..." на публичных прощаниях "кому это нужно?" и добавила с уверенностью: "Нине точно сейчас не нужно".
Тамара Семина с теплотой вспоминает Нину Гребешкову не только как талантливую актрису, запомнившуюся зрителям по многим фильмам мужа, включая роль жены Горбункова в "Бриллиантовой руке", но и как человека. Тамара Петровна хвалит звезду фильма "Бриллиантовая рука" за отзывчивость и доброту, подчеркивая ее человеческие качества.
Таким образом, решение провести похороны Нины Гребешковой в закрытом формате – это не прихоть родственников, а уважение к последней воле самой актрисы, которая даже в момент прощания предпочла избежать излишней публичности и прощания без "притворных дел" в кругу самых близких.