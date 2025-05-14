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Среда 14 мая

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Раскрылось, почему похороны Нины Гребешковой прошли в закрытом формате

Раскрылось, почему похороны Нины Гребешковой прошли в закрытом формате
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Вдова Леонида Гайдая похоронена 14 мая.

В Москве состоялось прощание с заслуженной артисткой РФ Ниной Гребешковой, вдовой легендарного режиссера Леонида Гайдая. Траурная церемония прошла в закрытом формате. На похороны не были допущены ни поклонники актрисы, ни представители средств массовой информации. Проститься с Ниной Павловной смогли только самые близкие люди – ее родные и друзья.

Решение провести церемонию в узком кругу вызвало вопросы у общественности. И вот раскрылось, почему похороны Нины Гребешковой прошли в закрытом формате. Как оказалось, причиной такого решения стала последняя воля самой актрисы. Об этом, в частности, сообщила ее давняя подруга, народная артистка РСФСР Тамара Семина. Их дружба началась еще в советское время и продлилась долгие годы.

Комментируя скорбную новость о смерти 94-летней Нины Гребешковой, Тамара Петровна подтвердила, что закрытый формат прощания – это осознанное желание ушедшей актрисы.

Сама Тамара Петровна разделяет такую позицию, признавая, что "тоже не любит публичность" в столь личные и трагические моменты. Она выразила мнение, что "эти "охи" и "ахи", все эти притворные дела..." на публичных прощаниях "кому это нужно?" и добавила с уверенностью: "Нине точно сейчас не нужно".

Тамара Семина с теплотой вспоминает Нину Гребешкову не только как талантливую актрису, запомнившуюся зрителям по многим фильмам мужа, включая роль жены Горбункова в "Бриллиантовой руке", но и как человека. Тамара Петровна хвалит звезду фильма "Бриллиантовая рука" за отзывчивость и доброту, подчеркивая ее человеческие качества.

Таким образом, решение провести похороны Нины Гребешковой в закрытом формате – это не прихоть родственников, а уважение к последней воле самой актрисы, которая даже в момент прощания предпочла избежать излишней публичности и прощания без "притворных дел" в кругу самых близких.

Шоу-бизнес в Telegram

14 мая 2025, 14:36
Нина Гребешкова и Юрий Никулин. Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
URA.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На похоронах Евгения Петросяна на Новодевичьем кладбище поставлен большой крест

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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