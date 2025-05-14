Вдова Леонида Гайдая похоронена 14 мая.

В Москве состоялось прощание с заслуженной артисткой РФ Ниной Гребешковой, вдовой легендарного режиссера Леонида Гайдая. Траурная церемония прошла в закрытом формате. На похороны не были допущены ни поклонники актрисы, ни представители средств массовой информации. Проститься с Ниной Павловной смогли только самые близкие люди – ее родные и друзья.

Решение провести церемонию в узком кругу вызвало вопросы у общественности. И вот раскрылось, почему похороны Нины Гребешковой прошли в закрытом формате. Как оказалось, причиной такого решения стала последняя воля самой актрисы. Об этом, в частности, сообщила ее давняя подруга, народная артистка РСФСР Тамара Семина. Их дружба началась еще в советское время и продлилась долгие годы.