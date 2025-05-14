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Среда 14 мая

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Любовь Толкалину заметили в объятиях избивавшего жен Башарова

Любовь Толкалину заметили в объятиях избивавшего жен Башарова
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Любовь Толкалина не стала откровенничать перед поклонниками.

Известная российская актриса Любовь Толкалина, бывшая гражданская супруга режиссера Егора Кончаловского, вызвала бурную реакцию и породила массу слухов среди своих подписчиков. В личном блоге актриса опубликовала снимок, который заинтриговал и одновременно насторожил многих: совместное черно-белое фото со скандально известным актером.

Пользователи Сети заметили Любовь Толкалину в объятиях Марата Башарова, что на фоне репутации актера вызвало смешанные чувства и активное обсуждение. На фото актер прижимается к ней довольно близко, почти вплотную. Толкалина держит очаровательный букет цветов, который, предположительно, был подарен Башаровым. Кинозвезда оставила снимок без подписи, добавив флер загадочности и оставив простор для домыслов.

Слухи о возможном романе быстро распространились, однако их подоплека, скорее всего, кроется в профессиональной деятельности актеров. Сейчас Любовь Толкалина и Марат Башаров снимаются вместе в одном сериале, где, по сюжету, играют супругов.
Интересно отметить, что это не первый раз, когда Толкалиной и Башарову приходится изображать семейную пару на экране. В 2007 году они уже играли мужа и жену в ленте «Консервы», режиссером которой выступил Егор Кончаловский, бывший тогда фактическим супругом Любови Толкалиной.

Напомним, ранее Марата Башарова обвинили в домашнем насилии над супругами. Недавно актер прокомментировал, что искупил свою вину, ведь немало натерпелся в профессиональном плане. После скандала Башаров исчез почти из всех телепроектов и какое-то время находился в киноизоляции.

Шоу-бизнес в Telegram

14 мая 2025, 13:51
Любовь Толкалина. Фото: Youtube / @raufasadov
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Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

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