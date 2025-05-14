Уехавшая из Москвы Бондарчук высказалась о неизбежном будущем России

В Новороссийске стартовал пятый Открытый российский фестиваль патриотического кино "Малая Земля". Среди звездных гостей города-героя – актриса, сценарист, продюсер и режиссер Наталья Бондарчук. Она приехала со своим третьим мужем – актером Игорем Днестрянским.

10 мая Наталье Бондарчук исполнилось 75 лет. В юбилейный год она – нарасхват! И на открытии кинофестиваля звезда получила первый приз – за вклад в отечественное киноискусство. Выйдя за ним на сцену, Заслуженная артистка России рассказала о том, какое неизбежное будущее ждет нашу страну.

"Гуляя сегодня по набережной, я кое-что слышала (вероятно, речь про звуки работы ПВО – Прим. ред.), – сказала актриса. – Но я это слышала и в Севастополе, и в Москве, и в Подмосковье, где живу. И не страшно! Все равно за нами будет Победа!"

Стоит напомнить, что в марте 2014 года Наталья Бондарчук, в числе многих знаменитых людей, поддержала вступление Крыма в состав Российской Федерации, подписав письмо президенту Владимиру Путину. Она – настоящий патриот своей Родины.

Рассказала актриса и о личном. Оказывается, у Натальи Бондарчук уже семеро внуков, младшему из которых исполнилось два года. Она, несмотря на возраст, сегодня работает даже больше, чем в молодости, чтобы была возможность сыну, дочери и их семьям.