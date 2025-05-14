Конкурс "Евровидение" в госдумы назвали "парадом уродов".

Международный музыкальный конкурс "Евровидение" в очередной раз привлек к себе пристальное внимание, на этот раз не только благодаря выступлениям участников. В первом полуфинале "Евровидения-2025", который проходит в Швейцарии, произошел эпизод, вызвавший бурную и неоднозначную реакцию. Вопреки действующему уже несколько лет запрету на участие российских представителей в конкурсе, Россия появилась на "Евровидении".

Этот момент, как сообщает СМИ, случился в ходе трансляции полуфинала. На больших экранах сценической площадки был показан фрагмент выступления российской группы "Бурановские бабушки". Этот колоритный коллектив представлял Россию на конкурсе в Баку в 2012 году с запоминающейся песней Party for Everybody и тогда занял почетное второе место.

Показ архивного выступления состоялся уже после завершения основной конкурсной части и зрительского голосования. Ведущие шоу проводили специальный сегмент, посвященный различным рекордам и интересным фактам из многолетней истории "Евровидения". Именно в рамках этого исторического обзора "Бурановские бабушки" были упомянуты и показаны как коллектив, установивший рекорд по самому большому суммарному возрасту участников за всю историю конкурса — на момент выступления в 2012 году их общий возраст составлял 403 года.

Неожиданное появление фрагмента российского выступления на официальной трансляции конкурса вызвало мгновенную и весьма острую реакцию, прежде всего со стороны украинской делегации и зрителей. Их негодование было двойным: оно было связано как с самим фактом демонстрации на экранах группы, представлявшей Россию, так и с сопутствующим этому высказыванием ведущих.

Практически одновременно с показом ролика со сцены прозвучало заявление о том, что именно Швейцария является родиной идеи формата "Евровидения" и что конкурс, по задумке, должен оставаться неполитичным и строго нейтральным. Такое совпадение – показ российского номера на фоне утверждений о нейтральности – было воспринято многими как диссонанс.

Напомним об официальной позиции организаторов относительно участия России. Страна была отстранена от "Евровидения" вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Позднее Российская Федерация была исключена из Европейского вещательного союза, который является непосредственным организатором и регулятором конкурса. Это решение привело к невозможности не только участия российских артистов в будущих "Евровидениях", но и официальной трансляции конкурса на территории России.

