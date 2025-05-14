Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года.

Правовые баталии вокруг наследства умершего солиста культовой группы "Ласковый май" Юрия Шатунова приобретают все новые, порой непредсказуемые очертания. Очередная волна споров разгорелась благодаря новому судебному иску, направленному против супруги артиста — Светланы Шатуновой.

Мать основателя "Ласкового мая" нанесла неожиданный удар по вдове Шатунова, обратившись в суд. Суть претензий заключается в признании недействительным завещания, составленного Юрием Шатуновом перед смертью. Причина подачи подобного заявления и детальная информация о самом процессе пока остаются закрытыми. Известно лишь, что ранее судебные инстанции сталкивались с вопросами выбора компетентного суда для ведения дела.

Валентина Кузнецова выразила несогласие с решением изменить территориальную юрисдикцию и обжаловала этот вердикт, однако ее апелляция была отклонена судом. Судя по данным, предоставленным РИА Новости из пресс-службы московских судов общей юрисдикции, первое заседание по этому делу еще не назначено, следовательно, процедура пока пребывает на подготовительной фазе.

Стоит напомнить печальное развитие событий, послужившее причиной судебного конфликта. Юрий Шатунов покинул мир первым — умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет вследствие обширного инфаркта миокарда. Следом ушел из жизни Сергей Кузнецов, автор песен и идейный вдохновитель группы, скончавшийся спустя всего несколько месяцев, 7 ноября 2022-го, на 59-м году жизни предположительно от остановки сердца.

Иски относительно действительности завещания Шатунова стали привычным делом. До Валентины Кузнецовой аналогичный иск направлял известный музыкальный продюсер Андрей Разин, включивший в число ответчиков супругу певца Светлану и их детей — сына Дениса и дочь Эстреллу.