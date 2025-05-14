Продюсер раскрыл причину развода Галустяна с женой

Михаил Галустян прожил в счастливом браке 18 лет.

Российские средства массовой информации бурно отреагировали на известие о расторжении брака популярного комика и актера Михаила Галустяна с женой Викторией. Супруги прожили вместе практически восемнадцать лет, прежде чем официально объявили о своем разрыве, что вызвало удивление у окружающих.

Хотя подробности обстоятельств развода держатся в секрете, общественность строит разные версии произошедшего. Одной из наиболее распространенных является предположение о пресловутом "обострении внимания к противоположному полу" со стороны Михаила. Это мнение высказал известный продюсер Сергей Дворцов, ранее работавший директором Пьера Нарцисса.

В интервью журналистам он подчеркнул, что Михаил существенно преобразился внешне, сбросил вес и начал регулярно появляться на людях в сопровождении разных женщин. По мнению продюсера, такое поведение могло стать поводом для решения жены подать на развод. Более того, знакомые утверждают, что у Галустяна завязались новые романтические отношения.

Кроме того, внимание привлекла молодая визажистка по имени Милена, которую некоторые поклонники считают возможным объектом симпатий Михаила. Девушка принимала участие в телевизионном проекте вместе с артистом, а позже сообщила о своей беременности, не раскрывая личность отца ребенка. Несмотря на возросший интерес к ее личности, Милена открыто заявила, что не имеет никакого отношения к семейным проблемам Галустяна. Сами участники событий никак не комментировали подобные обвинения и сплетни.

Согласно данным прессы, юридически брак Михаила и Виктории был расторгнут еще в январе текущего года, однако этот факт скрывался от общества на протяжении четырех месяцев. Возможно, длительное молчание было связано с урегулированием имущественных вопросов, возникших после многолетнего совместного проживания.