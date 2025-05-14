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Среда 14 мая

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Продюсер раскрыл причину развода Галустяна с женой

Продюсер раскрыл причину развода Галустяна с женой
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Михаил Галустян прожил в счастливом браке 18 лет.

Российские средства массовой информации бурно отреагировали на известие о расторжении брака популярного комика и актера Михаила Галустяна с женой Викторией. Супруги прожили вместе практически восемнадцать лет, прежде чем официально объявили о своем разрыве, что вызвало удивление у окружающих.

Хотя подробности обстоятельств развода держатся в секрете, общественность строит разные версии произошедшего. Одной из наиболее распространенных является предположение о пресловутом "обострении внимания к противоположному полу" со стороны Михаила. Это мнение высказал известный продюсер Сергей Дворцов, ранее работавший директором Пьера Нарцисса.

В интервью журналистам он подчеркнул, что Михаил существенно преобразился внешне, сбросил вес и начал регулярно появляться на людях в сопровождении разных женщин. По мнению продюсера, такое поведение могло стать поводом для решения жены подать на развод. Более того, знакомые утверждают, что у Галустяна завязались новые романтические отношения.

Кроме того, внимание привлекла молодая визажистка по имени Милена, которую некоторые поклонники считают возможным объектом симпатий Михаила. Девушка принимала участие в телевизионном проекте вместе с артистом, а позже сообщила о своей беременности, не раскрывая личность отца ребенка. Несмотря на возросший интерес к ее личности, Милена открыто заявила, что не имеет никакого отношения к семейным проблемам Галустяна. Сами участники событий никак не комментировали подобные обвинения и сплетни.

Согласно данным прессы, юридически брак Михаила и Виктории был расторгнут еще в январе текущего года, однако этот факт скрывался от общества на протяжении четырех месяцев. Возможно, длительное молчание было связано с урегулированием имущественных вопросов, возникших после многолетнего совместного проживания.

Шоу-бизнес в Telegram

14 мая 2025, 09:22
Михаил Галустян. Фото: Youtube / @NadinStrelets
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые смешные образы Галустяна

Поистине незабываемым образом Михаила стала потерявшаяся девочка Гадя Петрович Хренова. Помните? "А где твоя мама?" - "Не знаю". - "А как она выглядит?" - "Плохо".
Тренер-садист омского футбольного клуба "ГазМяс". "ГазМяс", "ГазМяс","ГазМяс". Мы мясо! Мы газ!"
До неприличия обаятельный таджик Равшан, он же Михаил Галустян, к вашим услугам. "Пирриф, насяльника!"
"Интеллигентный" молодой человек из Краснодара - Димон. "Славик, че-то я очкую".
Мало кто представлял Михаила в образе сказочного персонажа, но он прекрасно справился с ролью человечка с пропеллером в картине "Тот еще Карлосон".
Знаменитый на всю страну и за ее пределами турист из Нижнего Тагила Вован.
Человек в костюме панды в картине "Подарок с характером".
За этот печально-виноватый взгляд так и хочется "понять и простить" охранника Александра Родионовича Бородача.

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