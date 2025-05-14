Тайно вернувшийся в Москву Цекало произвел фурор: неожиданно

Александр Цекало не афишировал свой приезд в Россию.

Известный российский продюсер и шоумен Александр Цекало, который последние годы проживал в США со своей четвертой женой Дариной Эрвин, неожиданно для многих тайно вернулся на Родину и сразу же произвел фурор, появившись на светском мероприятии в Москве. Этот выход стал настоящим сюрпризом для светской хроники.

В этот вечер рядом с ним была его 33-летняя супруга. Их совместный выход на одной из премий мгновенно приковал взгляды всех присутствующих. Дарина выбрала весьма откровенный наряд с экстремальным декольте, в то время как заметно похудевший Александр появился в классическом черном пиджаке и широких брюках. На протяжении всего вечера продюсер не скрывал своих чувств, нежно обнимая жену за талию.

По мнению светских хроникеров, их появление стало живым доказательством идиллии в отношениях. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, пара выглядела на редкость гармоничной и открыто демонстрировала взаимную нежность.

Напомним, что Александр Цекало вместе с Дариной Эрвин перебрался в США после свадьбы в 2019 году. С тех пор супруги практически исчезли из публичного поля, особенно в России, где их перестали видеть на официальных мероприятиях. Появились также слухи, что после переезда Цекало свел к минимуму контакты со многими бывшими коллегами.