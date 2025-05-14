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Среда 14 мая

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Джиган поставил Оксане Самойловой жесткий ультитум

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Джиган признался, что готов к жизненным переменам.

Известный российский рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вейнштейн поставил Оксана Самойловой жесткий ультитум. Об этом он рассказал в одном из интервью. Музыкант, который вместе со своей супругой, популярной блогершей Оксаной Самойловой, уже является многодетным отцом четырех детей (трех дочерей и сына), признался, что мечтает о появлении пятого ребенка, но это должна быть непременно дочь.

Сам артист попытался обосновать свое предпочтение, сославшись на непростые взаимоотношения, которые часто складываются между братьями. Как пояснил Джиган, между братьями всегда идет конкуренция, и он хотел бы, чтобы его сыну Давиду не пришлось сталкиваться с таким жестким соперничеством в будущем.

Рэпер привел несколько примеров, иллюстрирующих его опасения. Он упомянул собственные наблюдения за отношениями своего отца и дяди, отметив, что даже во взрослом возрасте между ними сохраняется элемент соперничества. Более того, Джиган даже вспомнил, как в истории, в частности во времена Османской империи, проблему конкуренции между наследниками решали радикально: братьев претендента на престол либо отправляли в дальние провинции, либо вовсе устраняли.

На желание иметь именно сестру для своего сына повлиял и личный детский опыт Джигана. Он рассказал, что сам всегда мечтал о сестре, поскольку рос один. Теперь, будучи отцом, он хочет, чтобы его дети были счастливы и росли в теплой, наполненной поддержкой атмосфере.

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14 мая 2025, 06:48
VK-видео / "Кстати"✓ Надежный источник

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