Принц Гарри шокировал публику своим поведением.

Неординарный инцидент, произошедший на улицах Лондона, привлек пристальное внимание британских медиа и пользователей соцсетей. Главным действующим лицом курьезной ситуации, удивившей местных жителей, стал Принц Гарри, герцог Сассекский.

Именно здесь, в британской столице, где он, по собственному признанию, считает себя уязвимым без полицейской защиты, почувствующий опасность Принц Гарри ломился в двери к посторонним людям. Очевидцы наблюдали, как герцог, судя по всему, без привычного сопровождения охраны, подходил к частным домам, стучал и звонил.

Момент был зафиксирован на видео, быстро разлетевшемся по Сети. На кадрах видно, как 40-летний Принц с телефоном в руке растерянно подходит к разным дверям, явно пытаясь отыскать адрес своего знакомого.

Реакция очевидцев была однозначной – шок и недоумение. Некоторые жильцы рассказывали, что даже не сразу узнали в незваном госте члена королевской семьи. Другие описывали впечатление, будто Гарри "ищет место, но точно не понимает, куда идет". Особенно странным это показалось в свете его заявлений о небезопасности в Британии: "Кажется, вообще не очень понимал, в какую дверь он собирается попасть", — цитировали жителей СМИ.

Это поведение вызвало особую оторопь, учитывая, что сам Принц ранее публично заявлял о серьезных опасениях за свою безопасность без государственной охраны. Его действия в этот приезд и вовсе выглядели противоречиво: сообщается, что он даже нарушил привычные протоколы, заказав доставку еды прямо к своей частной резиденции – еще один эпизод, вызвавший вопросы об уместности такой неосторожности для публичной фигуры.

Реакция общественности и некоторых экспертов на этот инцидент оказалась весьма резкой. Возмущенные голоса, цитируемые СМИ, отмечали странность произошедшего, указывая, что неосторожность человека публичного статуса неизменно отражается на его репутации и вызывает опасения за безопасность. С шоком другие заявляли, что Принц, кажется, совершенно пренебрегает протоколами и порядком, свойственными его положению.

Сам Герцог Сассекский пока никак официально не прокомментировал ни этот странный инцидент у чужих дверей, ни свои необычные для члена королевской семьи действия. Казус остается предметом активных спекуляций.

