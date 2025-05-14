Татьяна Буланова поделилась радикальным методом быстрого похудения

Татьяна Буланова призналась, что ее метод может быть не совсем полезным.

Певица Татьяна Буланова, чья тонкая фигура на протяжении многих лет вызывает восхищение поклонников, наконец приоткрыла завесу тайны над тем, как ей удается сохранять форму. В интервью Общественной Службе Новостей артистка поделилась своим личным, проверенным годами, хотя и весьма радикальным подходом к контролю веса.

За свою долгую карьеру Татьяна перепробовала, по ее собственному признанию, десятки различных диет и методик. Однако в итоге она остановилась на самом, по ее мнению, действенном, пусть и спорном способе. Именно об этом своем методе, а точнее о том, как быстро похудеть ей самой, Буланова рассказала в деталях.

Суть ее системы предельно проста и экстремальна одновременно: питание всего один раз в сутки. В интервью певица поделилась, что, возможно, покажется невероятным, насколько эффективно это помогает ей избавляться от лишних объемов. Татьяна не скрывает, что осознает: такой подход нельзя назвать абсолютно полезным. Тем не менее, она отметила, что использует эту практику на протяжении почти двух десятилетий и, к счастью, чувствует себя хорошо.

Этот режим, как пояснила звезда, используется ею в первую очередь для оперативной коррекции веса – например, после праздников или периодов, когда были небольшие послабления в питании. По ее словам, такой строгий график позволяет быстро сбросить 2—3 килограмма. Интересно, что Буланова также упомянула, что пробовала и более современные методы, в том числе специальные препараты для снижения веса, но они не принесли ей ожидаемого результата.

Ключевой аспект ее системы, помимо частоты приемов пищи, – это выбор самого блюда. При таком строгом рационе певица считает принципиальным позволять себе именно то, что хочется съесть в данный момент. Она объяснила, что при единственном приеме пищи за весь день отсутствие наслаждения от еды делает весь процесс совершенно невыносимым. Поэтому ее железное правило: если ешь только раз, то это блюдо должно нравиться абсолютно во всем, будь то любимая паста или экзотика паназиатской кухни.