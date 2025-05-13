61-летняя Лолита нашла себе крайне необычное занятие: Это предполагает свободу

61-летняя певица Лолита сделала эпатажное заявление. Артистка сообщила о том, что она не считает себя "королевой эпатажа".

Артистка подчеркнула, что занимается актерским мастерством по системе Константина Станиславского. Это подразумевает глубокую внутреннюю работу над образом и свободу самовыражения.

"Я не королева эпатажа. Я занимаюсь по системе Станиславского актерским мастерством. Это предполагает внутреннюю актерскую свободу. Эпатажными можно назвать абсолютно всех", — отметила Лолита.

Милявская подчеркнула, что ее творчество и стиль не сводятся лишь к провокациям и шокирующим выходкам. Певица считает, что настоящая артистка должна быть глубже и многограннее, чем просто "королева эпатажа".

На мероприятии Лолита с удовольствием общалась с поклонниками и фотографировалась с желающими. Она была в хорошем настроении и в конце вечера пожелала всем присутствующим приятного времени.

Напомним. ранее Лолите задали вопрос, касающийся ее бывшего супруга, известного продюсера Александра Цекало. Поводом для интереса послужили недавние сообщения о том, что Цекало за последний год заработал, по некоторым данным, миллиард рублей.