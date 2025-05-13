Агутин публично отреагировал на резонансные заявление об изменах Варум: Было всякое

Леонид Агутин отреагировал на слухи об изменах своей жены Анжелики Варум.

В эфире шоу "Вопрос ребром" на YouTube-канале "GAZ LIVE" артист откровенно признался, что за 27 лет совместной жизни "было всякое". Это резонансное заявление сразу привлекло внимание зрителей и поклонников.

Агутин отметил, что на протяжении многих лет его карьеры он всегда пользовался вниманием женщин. По его мнению, это связано с тем, что многие дамы привлекаются к мужчинам с "плохими привычками". Он с юмором поделился своими наблюдениями: "Как и все мужчины, я эгоистичен и зациклен на себе. Женщины часто влюбляются в плохих парней, а затем пытаются изменить их, но это практически невозможно".

Несмотря на все слухи, композитор подчеркнул, что ему и Анжелике удалось сохранить теплые и доверительные отношения. Пара живет в разных странах: он — в России, а она — в США. Однако это не помешало им поддерживать близость и понимание. "Мы с женой вместе уже 27 лет. За это время было много всего, но мы сохранили любовь, уважение и нежность друг к другу", — добавил он.

Стоит отметить, что Агутин и Варум начали встречаться в 1997 году и через три года узаконили свои отношения. У них есть дочь Елизавета-Мария, которой сейчас 26 лет. Леонид уверяет, что между ними царит гармония.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в паре нет страсти, однако сам артист опроверг эти утверждения. Он считает, что настоящая любовь не всегда выражается в бурных эмоциях, а может проявляться в глубоком уважении и поддержке друг друга.