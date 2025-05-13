Покинувший Россию Шаляпин показал интимное место своей новой любовницы

Прохор Шаляпин известен своим эксцентричным стилем и яркими выходками.

Артист решил не терпеть холодные майские дни в Москве и отправился в теплые края. Певец поделился с подписчиками новыми подробностями своего отдыха на Бали. В своем блоге он опубликовал видео из роскошного бассейна, где наслаждается солнечными лучами и климатом.

В своем видео Шаляпин не только рассказал о том, как ему повезло оказаться в тропическом раю, но и представил свою загадочную спутницу, которая, по предположениям некоторых журналистов, является его любовницей.

"Дорога была достаточно утомительна, но я со своей молодой подругой — вот она, губернаторская дочь! А что вы думали? Не хухры-мухры! Только я и она!", — с улыбкой произнес артист, направляя камеру на свою спутницу.

Однако поклонники смогли разглядеть лишь ее фигуру в синем купальнике и интимное место, так как лицо дамы осталось за кадром. Шаляпин также отметил, что погода на Бали значительно отличается от московской.

"Здесь не дует противный холодный ветер, а лишь легкий теплый дождь покапывает на лицо", — добавил он.

Певец с юмором отметил, что такой климат даже лучше для кожи, так как к солнцу нужно привыкать постепенно. "Сразу-то нельзя, понимаете? Кидаться на солнце — это не лучший вариант", — сказал он.