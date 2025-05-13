"Вот и ответ": заподозренная в беременности Муцениеце показала свой живот

Агата Муцениеце вновь оказалась в центре внимания. На этот раз – в свете слухов о возможной беременности.

После недавнего семейного отпуска в Крыму актриса вернулась к активным тренировкам и решила развеять все домыслы, опубликовав видео с занятий спортом. В этом ролике она показала свою превосходную физическую форму. Это стало ответом на спекуляции о том, что она ожидает третьего ребенка.

Слухи о беременности Муцениеце начали циркулировать после того, как в начале мая стало известно о ее помолвке с аккордеонистом Петром Дрангой. Пара начала встречаться в конце прошлого года, и вскоре Дранга сделал ей предложение. В то же время в прессе появились сообщения о том, что актриса может стать многодетной матерью, что якобы стало причиной ее отказа от выступлений в театре-кабаре. В связи с этим Агата стала носить более свободную одежду, что только подогревало интерес к ее личной жизни.

Однако, опубликовав видео с тренировки, Муцениеце показала, что у нее нет никаких признаков беременности. Она выглядела великолепно в легинсах и укороченном топе, что подтверждает ее слова о том, что слухи не имеют под собой оснований. "Вот и ответ," — написала актриса в своей публикации, развеяв все сомнения.

Стоит напомнить, что у Агаты уже есть двое детей: сын Тимофей и дочка Мия от предыдущего брака. Она не раз делилась своими мыслями о желании иметь третьего ребенка и даже упоминала, что мечтает о "кудрявом мальчике".