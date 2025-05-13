Жених Ксении Бородиной признался в новом увлечении незадолго до свадьбы

Николай Сердюков не стал скрывать правду от поклонников.

Лето не за горами, а значит, приближается одно из самых ожидаемых событий в мире российского шоу-бизнеса – свадьба популярной телеведущей Ксении Бородиной и ее будущего мужа Николая Сердюкова. После недавнего романтического отдыха в Дубае пара вернулась в столицу, чтобы с головой окунуться в предсвадебные приготовления. Как сообщил сам жених, до торжества никаких дальних поездок в их планах больше нет.

Подготовка к грядущей церемонии, однако, преподнесла Николаю Сердюкову личный вызов. В своем микроблоге он сделал откровенное признание: за последнее время на фоне перелетов, шоу и отдыха он набрал несколько лишних килограммов, от которых теперь необходимо оперативно избавиться.

Именно в этот ответственный предсвадебный период, когда каждая минута на счету, Жених Бородиной признался в новом увлечении незадолго до свадьбы, которое, к слову, стало для него не просто хобби, а необходимостью. Речь идет об активных занятиях спортом.

Николай Сердюков не стал скрывать деталей своего нового увлечения – борьбы за идеальную форму. Он рассказал, что начал подготовку к торжеству именно с тренажерного зала и занимается там усиленно. Блогер объяснил, что набранные килограммы – следствие перелетов, шоу и отдыха, и он крайне не хотел бы оказаться в ситуации, когда за пару дней до свадьбы придется расшивать свадебный костюм.