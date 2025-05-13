Алла Пугачева столкнулась с несправедливостью.

Алла Пугачева серьезно пострадала из-за родственных связей. Четырехлетняя младшая внучка и полная тезка Примадонны российской эстрады, кажется, решила пойти по стопам своей знаменитой родственницы, однако сразу же столкнулась с рядом препятствий.

Четырехлетняя Алла Пугачева растет в Москве в семье племянника знаменитой тезки Владислава Пугачева и его жены Гузель. Владислав — сын покойного брата Примадонны Евгения, и после смерти родителей Алла Борисовна осталась его единственной близкой родственницей. В юности певица оказывала племяннику серьезную поддержку, особенно во время борьбы с наркозависимостью, которая привела к инвалидности, оплачивая лечение. Сейчас Алла Борисовна вычеркнула родственников из своей жизни. Однако знаменитая фамилия до сих пор привлекает внимание к маленькой Алле.

Несмотря на столь юный возраст, девочка уже начала свой путь в мире музыки, поступив в музыкальную школу на отделение вокала. Казалось бы, такое громкое имя и прямое родство со звездой должны были распахнуть перед юной Аллой все двери в шоу-бизнес. Но, по словам ее родителей, на практике все происходит с точностью до наоборот.

Порой девочку не берут участвовать в музыкальных конкурсах, потому что, как сообщают организаторы, "существуют негласные правила", которые не позволяют юной Алле Пугачевой расти в карьерном плане.

