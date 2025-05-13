Боль сплотила: бывшая жена Тиграна Кеосаяна из-за трагедии объединилась с его семьей

Алена Хмельницкая дала редкий комментарий журналистам.

Бывшая жена российского режиссера Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая поддерживает в трудные времена его нынешнюю супругу Маргариту Симоньян. Вся семья знаменитости сейчас переживает тяжелое испытание: уже пятый месяц Кеосаян не приходит в себя, потому что находится в состоянии комы. Общая боль сплотила родственников и заставило забыть о прошлых разногласиях.

Алена Хмельницкая, рассказала журналистам, что происходящее — это настоящая трагедия и, конечно, они реагируют абсолютно по-человечески на происходящее. При этом звезда фильма "Старая гвардия" призналась, что ей морально тяжело говорить на эту тему, поэтому более подробно комментировать вопрос она не намерена.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян состояли в браке с 1993 по 2014 год. За эти годы у пары родились две дочери – Александра и Ксения. К моменту официального расторжения брака режиссер уже фактически создал семью с Маргаритой Симоньян, которая впоследствии родила ему троих детей: двух дочерей и сына. Таким образом, объединение перед лицом общей беды коснулось не только двух женщин, но и их детей, являющихся братьями и сестрами по отцу.

Состояние здоровья самого Тиграна Кеосаяна остается предметом пристального внимания. В конце прошлого года сообщалось, что режиссер перенес клиническую смерть, после чего был погружен в искусственную кому для стабилизации состояния.

Некоторое время назад появилась обнадеживающая информация о том, что Тигран начал приходить в себя – по некоторым данным, он стал реагировать на внешние раздражители. Однако, несмотря на эти положительные признаки, врачи пока не готовы давать никаких конкретных прогнозов относительно полного восстановления режиссера. Супруга режиссера не отчаивается и призывает всех поклонников Кеосаяна молиться о его здоровье.

Напомним, Тигран Кеосаян, которому 59 лет, снова оказался в больнице в конце декабря 2024 года. Медицинское обследование выявило острый инфаркт миокарда. В связи с этим потребовался повторный курс стентирования – процедура, цель которой – улучшить кровообращение в сердечной мышце и минимизировать угрозу последующих проблем с сердцем.