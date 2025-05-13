Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

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Вторник 13 мая

13:29Боль сплотила: бывшая жена Тиграна Кеосаяна из-за трагедии объединилась с его семьей 12:41Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы 12:06Ведущая МУЗ ТВ встала в один ряд с американскими хип-хоп звездами 11:09Стало известно, что оставила после смерти вдова Леонида Гайдая 10:04Орлова призналась, что пьет столько, сколько хочет 09:17Близкий друг Пугачевой жестко высказался о ее творчестве: Даже слушать не хочу 08:24Бросившийся во время пожара в огонь Анатолий Цой вышел на связь 06:36Илья Авербух сделал откровенное заявление о внебрачном ребенке 03:07Рудковская серьезно поссорилась с Киркоровым, предпочтя ему Билана 00:21Недавно родившая Стриженова чуть не убилась вместе с грудничком: Больно до рыданий и криков 21:52Дочь Бородиной пережила страшную потерю во время семейного отдыха 20:59Цой в ужасе из-за жуткого пожара в доме: Cгорел до тла 20:07Сын опешил от вида дико исхудавшей 78-летней Васильевой: С ума сойти 18:45Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Нина Гребешкова 17:36Родившая Заворотнюк рассекретила доставшийся от покойной мамы роскошный особняк 16:01Вспыла деликатная история появления внебрачного сына Сафронова: Один случай интима 14:22Разведенного Бондарчука заподозрили в отношениях с молоденькой 13:08Отменивший свадьбу Лепс взбесился, заговорив о личной жизни: Не трогай! Кобыла 12:42Боня с болячкой на лице поделилась деликатной проблемой 11:54Детей Оксаны Самойловой забрала дубайская полиция: подробности неожиданного инцидента 10:25Из-за появления Пугачевой на концерте Орбакайте разразился скандал 09:41Недавно ставшая в очередной раз бабушкой Валерия оголилась на публике 08:44Виктория Дайнеко сделала откровенное признание о новоиспеченном муже: Ревную к его дочерям 06:14Врач раскрыл причину ухода 73-летней Аллегровой: Это неизбежно 03:27Лопес дала своим детям громкие обещания после развода Аффлеком 00:33Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности 19:04Когда нос горбинкой повод обратиться к пластическому хирургу 15:31Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями 12:425 книг, с которыми ребенку не будет скучно 11:45"В землянке", "Темная ночь", "Журавли": Башмет раскрыл секрет популярности военных песен 09:29Гастроэнтеролог о полезных и вредных привычках 19:18Разбор дома по кирпичикам. В какой момент женщина начинает разрушать отношения – и как это остановить? 16:4710 отрезвляющих правил 14:15Из-за шоу Меган Маркл серьезно пострадал человек: Ожоги и невыносимая боль 12:14Катя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут 09:31После новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов 19:28Агата Муцениеце призналась в тяжелой зависимости 17:22Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину 15:14Голоса памяти: российские звезды оживили письма Великой Отечественной войны 14:08Нажившая проблемы Орбакайте упала на колени перед Пугачевой 12:06Стилист назвал самую модную звезду шоу-бизнеса 10:44Новый мужчина добрался до Бузовой за пределами России: Все думаю о тебе 09:53"У тебя все получится, ты сможешь!": как на самом деле нужно мотивировать своего мужчину? 20:35101-летняя участница войны Валентина Иноземцева – о Путине, России, Победе и секрете долголетия 19:24Майские праздники звезд: где отдыхали и во сколько обошлись их роскошные вояжи 16:02Внук Пугачевой открыто заговорил о своем диагнозе: просит помощи 13:36Внучка Валерия Золотухина шокировала неожиданным откровением 10:09Сати Казанова объяснила решение тщательно скрывать лицо и имя своего ребенка 06:39Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись 03:46Меган Маркл каждый практикует со своими детьми необычный ритуал
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Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы
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Тверская, 17 – этот адрес знает вся театральная и музыкальная Москва. Здесь жили народный артист России Виктор Павлов, известный как Левченко из "Места встречи…", актриса Малого театра Дарья Зеркалова... В 1974-м тут поселилась и Светлана Немоляева – ей дали квартира, где прежде жил актер Максим Штраух.

В конце XVI века на этом месте появился деревянный храм в честь Святого Димитрия Солунского, который в 1625 году был заменен на каменную церковь. Он несколько раз перестраивался и славился на всю Москву своим хором. Снесли его в 1934-м. А жилой дом на этом месте был построен по проекту знаменитого зодчего Аркадия Мордвинова в 1940–1944 годах. 18 лет его венчала статуя балерины, за что москвичи стали называть здание "домом под юбкой". Сегодня это культурный объект регионального значения.

Сегодня его украшают несколько мемориальных досок. Например, композитора Александра Гольденвейзера, сатирика Григория Горина... Этот год, кстати, памятный для обоих – 10 марта исполнилось 140 лет со дня рождения Гольденвейзера, 12 марта было бы 85 лет Горину, а 15 июня исполнится 25 лет со дня его смерти.

Благодарные москвичи постоянно несут к этим мемориальным доскам живые цветы – они помнят тех, кто жил тут и творил... Кстати, в доме есть несколько музеев-квартир знаменитых актеров и музыкантов, которые тут жили. И это тоже знак признательности и любви к ним от потомков.

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13 мая 2025, 12:41
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