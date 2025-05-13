Люди несут цветы к дому Светланы Немоляевой в центре Москвы

Тверская, 17 – этот адрес знает вся театральная и музыкальная Москва. Здесь жили народный артист России Виктор Павлов, известный как Левченко из "Места встречи…", актриса Малого театра Дарья Зеркалова... В 1974-м тут поселилась и Светлана Немоляева – ей дали квартира, где прежде жил актер Максим Штраух.

В конце XVI века на этом месте появился деревянный храм в честь Святого Димитрия Солунского, который в 1625 году был заменен на каменную церковь. Он несколько раз перестраивался и славился на всю Москву своим хором. Снесли его в 1934-м. А жилой дом на этом месте был построен по проекту знаменитого зодчего Аркадия Мордвинова в 1940–1944 годах. 18 лет его венчала статуя балерины, за что москвичи стали называть здание "домом под юбкой". Сегодня это культурный объект регионального значения.

Сегодня его украшают несколько мемориальных досок. Например, композитора Александра Гольденвейзера, сатирика Григория Горина... Этот год, кстати, памятный для обоих – 10 марта исполнилось 140 лет со дня рождения Гольденвейзера, 12 марта было бы 85 лет Горину, а 15 июня исполнится 25 лет со дня его смерти.

Благодарные москвичи постоянно несут к этим мемориальным доскам живые цветы – они помнят тех, кто жил тут и творил... Кстати, в доме есть несколько музеев-квартир знаменитых актеров и музыкантов, которые тут жили. И это тоже знак признательности и любви к ним от потомков.