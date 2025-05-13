Ведущая МУЗ ТВ встала в один ряд с американскими хип-хоп звездами

Ежедневно на музыкальных стриминговых сервисах выходит около 120 тысяч новых треков. Это больше, чем, например, за весь 1989-й. Но достойных внимания композиций появляется очень немного – это как крупицы золота среди. Среди таких песен – Bad girl от певицы u4ikatana.

Многие знают ее как ведущую программы 10 Sexy на канале МУЗ ТВ. Но оказалось, и сама Алена Белая, как на самом деле зовут исполнительницу, может делать хорошую качественную музыку.

Сегодня жанры pop и dance остаются доминирующими на радио, в то время как в интернете самая значительная доля хитов – это Hip-Hop и EDM. Новый трек u4ikatana под названием Bad girl, релиз которого состоится 13 мая, находится на стыке этих жанров.

Все знают имена Ники Минаж, Cardi B, Megan Thee Stallion – эти хип-хоп исполнительницы популярны по обе стороны Атлантики. И u4ikatana вполне может стоять в одном ряду с ними. Девушки ломают рамки, которые традиционно хип-хоп ставил для женщин. u4ikatana в новом треке ничего не стесняется — кажется, что ее Bad girl раздвигает рамки дозволенного.

"Твой парень видит меня в тв, снимает ремень // Твой парень видит тебя и ему становятся лень // Мои кисы повсюду и нас уже целый картель // Ты спускаешься ниже // Будь со мною бесстыжим Мы становимся ближе", – поет u4ikatana. Провокация, вызов, страсть – здесь есть все.

При этом песня получилось образной, несмотря на кажущуюся легкость. В ней поется и про катану (длинный японский меч), и про левиафан (морское чудовище, упоминаемое в Ветхом Завете), и про пиньятту (латиноамериканская игрушку). И слушателям захочется найти текст композиции, чтобы лучше понять ее и раскрыть все смыслы.

Песня получилась запоминающейся – эдакий поэтичный женский монолог, новая философия, эффектная саморефлексия с отсылками к золотой эпохе хип-хопа. И кажется, что этой весной Bad girl – то, что надо для драйва.