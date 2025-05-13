Нина Гребешкова сыграла заметные роли в культовых фильмах Советского Союза.

На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ, звезда "Биллиантовой руки", Нина Гребешкова, вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая. После ее ухода стало известно, что оставила после смерти вдова Леонида Гайдая, развеяв слухи о якобы "несметных богатствах".

Внучка Нины Павловны, Ольга Худякова, опровергла домыслы о большом состоянии, уточнив, что семья жила достойно, но не имела огромных накоплений. Сама Гребешкова ранее поясняла журналистам, что авторских отчислений за показы государственных фильмов мужа семья не получает, несмотря на то, что она была наследницей прав.

Основным материальным наследством Нины Гребешковой стали объекты недвижимости, унаследованные ранее от Леонида Гайдая. Это двухкомнатная квартира площадью около 50 кв. м в знаменитом "артистическом" доме у метро "Аэропорт" (оценивается в среднем в 20 млн руб.) и дача в подмосковном СНТ "Мосфильм 2" недалеко от Звенигорода (похожие стоят около 5 млн руб.).

Эта дача, пережившая пожар и восстановленная вдовой, впоследствии была отремонтирована командой программы "Идеальный ремонт", получив современные удобства и благоустроенный участок.

Наследницей имущества актрисы стала единственная дочь Нины Павловны, Оксана Худякова, у которой тоже есть дочь. Семья была очень дружной и заботилась о Нине Павловне, которая, по словам внучки, ушла из жизни "от возраста", без тяжелых болезней (хотя в СМИ упоминалась сердечная недостаточность, семья это не подтвердила).

