Ольга Орлова резко ответила хейтерам.

Популярная российская певица, телеведущая и бывшая солистка легендарной группы "Блестящие" Ольга Орлова столкнулась с новой волной критики в свой адрес со стороны подписчиков в социальных сетях. Артистка, которая довольно открыто ведет свой блог, регулярно публикуя фото и видео из личной жизни, вызвала недовольство у некоторых комментаторов своим образом жизни.

Часть аудитории Ольги, судя по ее реакции, постоянно упрекает ее в чрезмерном употреблении алкоголя, называя "пьющей" или даже "алкоголичкой" на основе ее публикаций. Устав от подобных нападок, Ольга Орлова решила ответить хейтерам прямо и безапелляционно.

В своем блоге она прямо заявила и Орлова призналась, что пьет столько, сколько хочет. Она категорически отвергла обвинения в проблемах с алкоголем и объяснила свою позицию. По словам певицы, ей просто нравится жить так, как она живет.

"Меня не нужно лечить, я не больна, никому не врежу, не пропагандирую трезвость", — написала Ольга, выражая свое недоумение по поводу того, почему ее личный выбор так беспокоит других людей.

Она подчеркнула, что не видит ничего плохого в том, чтобы наслаждаться жизнью и не считает нужным оправдываться перед теми, кто пытается считать ее "рюмки".

Напомним, после ухода из группы "Блестящие", Ольга Орлова успешно реализовала себя как телеведущая. Сегодня она счастливая жена и мама двоих детей. У нее есть взрослый сын Артем от предыдущего брака и маленькая дочь Анна, которая родилась 6 февраля 2023 года, когда певице было 45 лет. Дочь Анна появилась на свет в браке с ее нынешним мужем Валерием.

Таким образом, Ольга Орлова дала ясно понять, что не намерена менять свой образ жизни ради чьего-то одобрения и не собирается скрывать то, как она проводит свое время. Ей абсолютно все равно на мнение тех, кто осуждает ее за желание жить так, как ей нравится.