Близкий друг Пугачевой жестко высказался о ее творчестве: Даже слушать не хочу

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Вторник 13 мая

09:17Близкий друг Пугачевой жестко высказался о ее творчестве: Даже слушать не хочу 08:24Бросившийся во время пожара в огонь Анатолий Цой вышел на связь 06:36Илья Авербух сделал откровенное заявление о внебрачном ребенке 03:07Рудковская серьезно поссорилась с Киркоровым, предпочтя ему Билана 00:21Недавно родившая Стриженова чуть не убилась вместе с грудничком: Больно до рыданий и криков 21:52Дочь Бородиной пережила страшную потерю во время семейного отдыха 20:59Цой в ужасе из-за жуткого пожара в доме: Cгорел до тла 20:07Сын опешил от вида дико исхудавшей 78-летней Васильевой: С ума сойти 18:45Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Нина Гребешкова 17:36Родившая Заворотнюк рассекретила доставшийся от покойной мамы роскошный особняк 16:01Вспыла деликатная история появления внебрачного сына Сафронова: Один случай интима 14:22Разведенного Бондарчука заподозрили в отношениях с молоденькой 13:08Отменивший свадьбу Лепс взбесился, заговорив о личной жизни: Не трогай! Кобыла 12:42Боня с болячкой на лице поделилась деликатной проблемой 11:54Детей Оксаны Самойловой забрала дубайская полиция: подробности неожиданного инцидента 10:25Из-за появления Пугачевой на концерте Орбакайте разразился скандал 09:41Недавно ставшая в очередной раз бабушкой Валерия оголилась на публике 08:44Виктория Дайнеко сделала откровенное признание о новоиспеченном муже: Ревную к его дочерям 06:14Врач раскрыл причину ухода 73-летней Аллегровой: Это неизбежно 03:27Лопес дала своим детям громкие обещания после развода Аффлеком 00:33Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности 19:04Когда нос горбинкой повод обратиться к пластическому хирургу 15:31Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями 12:425 книг, с которыми ребенку не будет скучно 11:45"В землянке", "Темная ночь", "Журавли": Башмет раскрыл секрет популярности военных песен 09:29Гастроэнтеролог о полезных и вредных привычках 19:18Разбор дома по кирпичикам. В какой момент женщина начинает разрушать отношения – и как это остановить? 16:4710 отрезвляющих правил 14:15Из-за шоу Меган Маркл серьезно пострадал человек: Ожоги и невыносимая боль 12:14Катя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут 09:31После новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов 19:28Агата Муцениеце призналась в тяжелой зависимости 17:22Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину 15:14Голоса памяти: российские звезды оживили письма Великой Отечественной войны 14:08Нажившая проблемы Орбакайте упала на колени перед Пугачевой 12:06Стилист назвал самую модную звезду шоу-бизнеса 10:44Новый мужчина добрался до Бузовой за пределами России: Все думаю о тебе 09:53"У тебя все получится, ты сможешь!": как на самом деле нужно мотивировать своего мужчину? 20:35101-летняя участница войны Валентина Иноземцева – о Путине, России, Победе и секрете долголетия 19:24Майские праздники звезд: где отдыхали и во сколько обошлись их роскошные вояжи 16:02Внук Пугачевой открыто заговорил о своем диагнозе: просит помощи 13:36Внучка Валерия Золотухина шокировала неожиданным откровением 10:09Сати Казанова объяснила решение тщательно скрывать лицо и имя своего ребенка 06:39Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись 03:46Меган Маркл каждый практикует со своими детьми необычный ритуал 00:1779-летний Якубович пошел по стопам оскандалившейся на весь мир актрисы 22:41"Ненаглядная сторона" и "Двадцать дней без войны": премьеры ко Дню Победы в Ленкоме и МХТ 21:24Пугачева может заставить Латвию извиниться перед Орбакайте 20:07Гоша Куценко запутался в показаниях по делу о трупе в "Запорожце" 19:35Окончательно разорвавшая связи с родиной Орбакайте продолжает грести деньги из российских источников
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Близкий друг Пугачевой жестко высказался о ее творчестве: Даже слушать не хочу

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Алла Пугачева растеряла многих друзей, покинув Россию в 2022 году.

Поэт Илья Резник и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на протяжении многих лет были не просто коллегами по творческому цеху, но и очень близкими друзьями. Их сотрудничество подарило слушателям множество хитов, ставших классикой, среди которых культовые песни "Маэстро" и "Старинные часы". Илья Рахмиэлевич всегда отзывался об Алле Борисовне с большой теплотой и уважением.

Однако в последние годы ситуация изменилась: их отношения стали менее публичными, а в их высказываниях друг о друге проявилась некоторая сдержанность или даже разногласия, связанные с изменившейся общественной обстановкой.

Тем не менее в 2023 году, когда Илья Рахмиэлевич отмечал свой 85-летний юбилей, Алла Борисовна Пугачева публично обратилась к нему с трогательным посланием. В нем она вспомнила об их давней дружбе и выразила свои чувства.

Похоже, трогательное поздравление действительно растопило лед между старыми друзьями. В беседе со СМИ Илья Резник, не скрывая радости, подробно рассказал о своем недавнем разговоре с Аллой Пугачевой. Он с теплотой отметил, что певица позвонила "буквально только что", и они долго общались. Пугачева, по его словам, пожелала ему долгих лет жизни и сказала много теплых слов; они вспоминали былые времена и много смеялись. Резник признался, что всегда был уверен в поздравлении от Аллы, ведь они "так много вместе пережили", и несмотря на все жизненные перипетии, всегда знают о поддержке друг друга.

Несмотря на эту душевную беседу, взгляды на некоторые принципиальные вопросы у старых друзей разошлись. Илья Резник не раз выражал свою грусть и непонимание по поводу решения Примадонны покинуть Россию в непростое для страны время. Он отмечал, что желал бы ей совершенно другой судьбы.
Близкий друг Пугачевой жестко высказался о ее творчестве.

"Я даже не хочу слушать, не хочу обсуждать. Не хочу прикасаться... Алла выбрала свою дорогу", – открыто заявил поэт.

Шоу-бизнес в Telegram

13 мая 2025, 09:17
ТАСС✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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