Близкий друг Пугачевой жестко высказался о ее творчестве: Даже слушать не хочу

Алла Пугачева растеряла многих друзей, покинув Россию в 2022 году.

Поэт Илья Резник и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на протяжении многих лет были не просто коллегами по творческому цеху, но и очень близкими друзьями. Их сотрудничество подарило слушателям множество хитов, ставших классикой, среди которых культовые песни "Маэстро" и "Старинные часы". Илья Рахмиэлевич всегда отзывался об Алле Борисовне с большой теплотой и уважением.

Однако в последние годы ситуация изменилась: их отношения стали менее публичными, а в их высказываниях друг о друге проявилась некоторая сдержанность или даже разногласия, связанные с изменившейся общественной обстановкой.

Тем не менее в 2023 году, когда Илья Рахмиэлевич отмечал свой 85-летний юбилей, Алла Борисовна Пугачева публично обратилась к нему с трогательным посланием. В нем она вспомнила об их давней дружбе и выразила свои чувства.

Похоже, трогательное поздравление действительно растопило лед между старыми друзьями. В беседе со СМИ Илья Резник, не скрывая радости, подробно рассказал о своем недавнем разговоре с Аллой Пугачевой. Он с теплотой отметил, что певица позвонила "буквально только что", и они долго общались. Пугачева, по его словам, пожелала ему долгих лет жизни и сказала много теплых слов; они вспоминали былые времена и много смеялись. Резник признался, что всегда был уверен в поздравлении от Аллы, ведь они "так много вместе пережили", и несмотря на все жизненные перипетии, всегда знают о поддержке друг друга.

Несмотря на эту душевную беседу, взгляды на некоторые принципиальные вопросы у старых друзей разошлись. Илья Резник не раз выражал свою грусть и непонимание по поводу решения Примадонны покинуть Россию в непростое для страны время. Он отмечал, что желал бы ей совершенно другой судьбы.

Близкий друг Пугачевой жестко высказался о ее творчестве.

"Я даже не хочу слушать, не хочу обсуждать. Не хочу прикасаться... Алла выбрала свою дорогу", – открыто заявил поэт.

