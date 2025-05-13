Бросившийся во время пожара в огонь Анатолий Цой вышел на связь

Анатолий Цой пытался самостоятельно справиться с возгоранием.

Недавно в СМИ появилась информация о серьезном инциденте, произошедшем в доме известного российского певца Анатолия Цоя. Пострадавший от пожара Анатолий Цой вышел на связь со своими поклонниками и рассказал подробности происшествия.

Несмотря на то, что в его загородном доме случился пожар, артист уверен, что ему невероятно повезло, поскольку он вовремя обнаружил возгорание. Это стало ключевым моментом, позволившим минимизировать последствия. Цой незамедлительно вызвал сотрудников МЧС, но до их приезда бездействовать не стал.

Пока ехали пожарные, он смог подключить шланг и, бросившись в огонь, принялся собственноручно тушить возгорание. Его быстрая реакция и попытки справиться со стихией самостоятельно до прибытия профессионалов, возможно, предотвратили более серьезное распространение пожара.

К счастью, как отметил Анатолий, в результате пожара никто из его семьи не пострадал. Однако материальный ущерб, к сожалению, оказался значительным. Певец рассказал, что у него "сгорел весь предбанник". Опубликованный им видеоролик также наглядно продемонстрировал, что интерьер первого этажа дома сильно пострадал – повсюду видны следы копоти.

Напомним, Анатолий Цой получил широкую известность как участник популярной группы MBAND. После распада коллектива в 2020 году певец успешно начал развивать сольную карьеру.