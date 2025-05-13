Бросившийся во время пожара в огонь Анатолий Цой вышел на связь

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Вторник 13 мая

09:17Близкий друг Пугачевой жестко высказался о ее творчестве: Даже слушать не хочу 08:24Бросившийся во время пожара в огонь Анатолий Цой вышел на связь 06:36Илья Авербух сделал откровенное заявление о внебрачном ребенке 03:07Рудковская серьезно поссорилась с Киркоровым, предпочтя ему Билана 00:21Недавно родившая Стриженова чуть не убилась вместе с грудничком: Больно до рыданий и криков 21:52Дочь Бородиной пережила страшную потерю во время семейного отдыха 20:59Цой в ужасе из-за жуткого пожара в доме: Cгорел до тла 20:07Сын опешил от вида дико исхудавшей 78-летней Васильевой: С ума сойти 18:45Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Нина Гребешкова 17:36Родившая Заворотнюк рассекретила доставшийся от покойной мамы роскошный особняк 16:01Вспыла деликатная история появления внебрачного сына Сафронова: Один случай интима 14:22Разведенного Бондарчука заподозрили в отношениях с молоденькой 13:08Отменивший свадьбу Лепс взбесился, заговорив о личной жизни: Не трогай! Кобыла 12:42Боня с болячкой на лице поделилась деликатной проблемой 11:54Детей Оксаны Самойловой забрала дубайская полиция: подробности неожиданного инцидента 10:25Из-за появления Пугачевой на концерте Орбакайте разразился скандал 09:41Недавно ставшая в очередной раз бабушкой Валерия оголилась на публике 08:44Виктория Дайнеко сделала откровенное признание о новоиспеченном муже: Ревную к его дочерям 06:14Врач раскрыл причину ухода 73-летней Аллегровой: Это неизбежно 03:27Лопес дала своим детям громкие обещания после развода Аффлеком 00:33Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности 19:04Когда нос горбинкой повод обратиться к пластическому хирургу 15:31Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями 12:425 книг, с которыми ребенку не будет скучно 11:45"В землянке", "Темная ночь", "Журавли": Башмет раскрыл секрет популярности военных песен 09:29Гастроэнтеролог о полезных и вредных привычках 19:18Разбор дома по кирпичикам. В какой момент женщина начинает разрушать отношения – и как это остановить? 16:4710 отрезвляющих правил 14:15Из-за шоу Меган Маркл серьезно пострадал человек: Ожоги и невыносимая боль 12:14Катя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут 09:31После новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов 19:28Агата Муцениеце призналась в тяжелой зависимости 17:22Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину 15:14Голоса памяти: российские звезды оживили письма Великой Отечественной войны 14:08Нажившая проблемы Орбакайте упала на колени перед Пугачевой 12:06Стилист назвал самую модную звезду шоу-бизнеса 10:44Новый мужчина добрался до Бузовой за пределами России: Все думаю о тебе 09:53"У тебя все получится, ты сможешь!": как на самом деле нужно мотивировать своего мужчину? 20:35101-летняя участница войны Валентина Иноземцева – о Путине, России, Победе и секрете долголетия 19:24Майские праздники звезд: где отдыхали и во сколько обошлись их роскошные вояжи 16:02Внук Пугачевой открыто заговорил о своем диагнозе: просит помощи 13:36Внучка Валерия Золотухина шокировала неожиданным откровением 10:09Сати Казанова объяснила решение тщательно скрывать лицо и имя своего ребенка 06:39Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись 03:46Меган Маркл каждый практикует со своими детьми необычный ритуал 00:1779-летний Якубович пошел по стопам оскандалившейся на весь мир актрисы 22:41"Ненаглядная сторона" и "Двадцать дней без войны": премьеры ко Дню Победы в Ленкоме и МХТ 21:24Пугачева может заставить Латвию извиниться перед Орбакайте 20:07Гоша Куценко запутался в показаниях по делу о трупе в "Запорожце" 19:35Окончательно разорвавшая связи с родиной Орбакайте продолжает грести деньги из российских источников
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Бросившийся во время пожара в огонь Анатолий Цой вышел на связь

Бросившийся во время пожара в огонь Анатолий Цой вышел на связь
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Анатолий Цой пытался самостоятельно справиться с возгоранием.

Недавно в СМИ появилась информация о серьезном инциденте, произошедшем в доме известного российского певца Анатолия Цоя. Пострадавший от пожара Анатолий Цой вышел на связь со своими поклонниками и рассказал подробности происшествия.

Несмотря на то, что в его загородном доме случился пожар, артист уверен, что ему невероятно повезло, поскольку он вовремя обнаружил возгорание. Это стало ключевым моментом, позволившим минимизировать последствия. Цой незамедлительно вызвал сотрудников МЧС, но до их приезда бездействовать не стал.

Пока ехали пожарные, он смог подключить шланг и, бросившись в огонь, принялся собственноручно тушить возгорание. Его быстрая реакция и попытки справиться со стихией самостоятельно до прибытия профессионалов, возможно, предотвратили более серьезное распространение пожара.

К счастью, как отметил Анатолий, в результате пожара никто из его семьи не пострадал. Однако материальный ущерб, к сожалению, оказался значительным. Певец рассказал, что у него "сгорел весь предбанник". Опубликованный им видеоролик также наглядно продемонстрировал, что интерьер первого этажа дома сильно пострадал – повсюду видны следы копоти.

Напомним, Анатолий Цой получил широкую известность как участник популярной группы MBAND. После распада коллектива в 2020 году певец успешно начал развивать сольную карьеру.

Шоу-бизнес в Telegram

13 мая 2025, 08:24
Анатолий Цой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Элитные квартиры Агутина, Чеховой и Пьехи оказались под угрозой из-за жуткого пожара

Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

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