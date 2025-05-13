Илья Авербух сделал откровенное заявление о внебрачном ребенке

Илья Авербух рассказал о прошлых взаимоотношениях.

Известный российский фигурист, успешный хореограф, создатель грандиозных ледовых шоу Илья Авербух, чья личная жизнь долгое время оставалась объектом пристального внимания и многочисленных домыслов, сделал беспрецедентно откровенное и резкое заявление. В беседе с Ксенией Собчак он решил расставить все точки над "и" в отношении одного из самых давних и скандальных слухов, связанных с его именем. Речь идет о приписываемом ему внебрачном ребенке от известной актрисы Алисы Гребенщиковой.

Напомним, что эта история берет свое начало в 2007 году, когда Илья Авербух официально завершил 12-летний брак со своей первой супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Лобачевой. Расставание одной из самых красивых пар фигурного катания стало громким событием, и в желтой прессе тут же стали муссироваться слухи о возможных изменах Авербуха как причине развода, рисуя образ спортсмена с "бурной личной жизнью".

Эти домыслы получили новый виток уже в 2008 году, когда актриса Алиса Гребенщикова родила сына Алексея. Практически сразу же появились упорные слухи, что отцом мальчика якобы является именно Илья Авербух. Эта информация быстро распространилась и на долгие годы стала частью неофициальной "биографии" фигуриста, хотя сам он предпочитал не давать прямых комментариев по этому поводу.

Однако в интервью Ксении Собчак Илья Авербух, похоже, решил раз и навсегда покончить с этими спекуляциями. Он не просто категорически опроверг свое отцовство в данной ситуации, но и впервые так открыто назвал имя человека, который, по его словам, и является настоящим отцом сына Алисы Гребенщиковой.

"Отец сына Алисы Гребенщиковой — Сергей Дандурян", — твердо заявил Илья Авербух в интервью, представив тем самым свою версию, кардинально противоречащую годами циркулировавшим слухам.

Он назвал эти сплетни "какой-то запущенной гадостью, которая носит разрушительный характер и бьет по людям", подчеркнув, что подобные выдумки могут навредить всем вовлеченным.

Более того, Авербух категорически опроверг представление о себе как о человеке с "многочисленными романами" в период после первого развода с Ириной Лобачевой. Он подчеркнул, что это точно ложь и вранье, заявив, что после расставания у него не было никаких серьезных отношений на протяжении целых 15 лет. Он объяснил это принципиальным подходом к публичности, отметив, что готов выходить в свет с избранницей, только беря за нее ответственность, и такие отношения появились лишь спустя много лет, когда он начал встречаться с Лизой Арзамасовой (с которой впоследствии создал новую семью и в 2021 году стал отцом во второй раз).

Коснувшись слухов о своей "бурной" жизни в целом, Авербух назвал их "надуманной историей". Не без иронии он признал, что внимание женщин ему льстит, но решительно отказался от имиджа "разрушителя сердец". Он вновь повторил, что в тот долгий период после развода его главным приоритетом была исключительно работа, которая всегда стояла для него во главе угла.

