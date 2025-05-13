Илья Авербух сделал откровенное заявление о внебрачном ребенке

Врач раскрыл причину ухода Аллегровой Тесты На концерте Орбакайте разразился скандал Игры Сонник

Топ новостей недели

Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньямиОскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями Сбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формахСбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формах Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину

Лента новостей

Вторник 13 мая

06:36Илья Авербух сделал откровенное заявление о внебрачном ребенке 03:07Рудковская серьезно поссорилась с Киркоровым, предпочтя ему Билана 00:21Неважно родившая Стриженова чуть не убилась вместе с грудничком: Больно до рыданий и криков 21:52Дочь Бородиной пережила страшную потерю во время семейного отдыха 20:59Цой в ужасе из-за жуткого пожара в доме: Cгорел до тла 20:07Сын опешил от вида дико исхудавшей 78-летней Васильевой: С ума сойти 18:45Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Нина Гребешкова 17:36Родившая Заворотнюк рассекретила доставшийся от покойной мамы роскошный особняк 16:01Вспыла деликатная история появления внебрачного сына Сафронова: Один случай интима 14:22Разведенного Бондарчука заподозрили в отношениях с молоденькой 13:08Отменивший свадьбу Лепс взбесился, заговорив о личной жизни: Не трогай! Кобыла 12:42Боня с болячкой на лице поделилась деликатной проблемой 11:54Детей Оксаны Самойловой забрала дубайская полиция: подробности неожиданного инцидента 10:25Из-за появления Пугачевой на концерте Орбакайте разразился скандал 09:41Недавно ставшая в очередной раз бабушкой Валерия оголилась на публике 08:44Виктория Дайнеко сделала откровенное признание о новоиспеченном муже: Ревную к его дочерям 06:14Врач раскрыл причину ухода 73-летней Аллегровой: Это неизбежно 03:27Лопес дала своим детям громкие обещания после развода Аффлеком 00:33Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности 19:04Когда нос горбинкой повод обратиться к пластическому хирургу 15:31Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями 12:425 книг, с которыми ребенку не будет скучно 11:45"В землянке", "Темная ночь", "Журавли": Башмет раскрыл секрет популярности военных песен 09:29Гастроэнтеролог о полезных и вредных привычках 19:18Разбор дома по кирпичикам. В какой момент женщина начинает разрушать отношения – и как это остановить? 16:4710 отрезвляющих правил 14:15Из-за шоу Меган Маркл серьезно пострадал человек: Ожоги и невыносимая боль 12:14Катя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут 09:31После новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов 19:28Агата Муцениеце призналась в тяжелой зависимости 17:22Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину 15:14Голоса памяти: российские звезды оживили письма Великой Отечественной войны 14:08Нажившая проблемы Орбакайте упала на колени перед Пугачевой 12:06Стилист назвал самую модную звезду шоу-бизнеса 10:44Новый мужчина добрался до Бузовой за пределами России: Все думаю о тебе 09:53"У тебя все получится, ты сможешь!": как на самом деле нужно мотивировать своего мужчину? 20:35101-летняя участница войны Валентина Иноземцева – о Путине, России, Победе и секрете долголетия 19:24Майские праздники звезд: где отдыхали и во сколько обошлись их роскошные вояжи 16:02Внук Пугачевой открыто заговорил о своем диагнозе: просит помощи 13:36Внучка Валерия Золотухина шокировала неожиданным откровением 10:09Сати Казанова объяснила решение тщательно скрывать лицо и имя своего ребенка 06:39Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись 03:46Меган Маркл каждый практикует со своими детьми необычный ритуал 00:1779-летний Якубович пошел по стопам оскандалившейся на весь мир актрисы 22:41"Ненаглядная сторона" и "Двадцать дней без войны": премьеры ко Дню Победы в Ленкоме и МХТ 21:24Пугачева может заставить Латвию извиниться перед Орбакайте 20:07Гоша Куценко запутался в показаниях по делу о трупе в "Запорожце" 19:35Окончательно разорвавшая связи с родиной Орбакайте продолжает грести деньги из российских источников 18:20Питта арестовали за насилие: был отпущен под залог 17:28Киркорова и Баскова отправляют на покой: Пока сцена терпит
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Илья Авербух сделал откровенное заявление о внебрачном ребенке

Илья Авербух сделал откровенное заявление о внебрачном ребенке
75

Илья Авербух рассказал о прошлых взаимоотношениях.

Известный российский фигурист, успешный хореограф, создатель грандиозных ледовых шоу Илья Авербух, чья личная жизнь долгое время оставалась объектом пристального внимания и многочисленных домыслов, сделал беспрецедентно откровенное и резкое заявление. В беседе с Ксенией Собчак он решил расставить все точки над "и" в отношении одного из самых давних и скандальных слухов, связанных с его именем. Речь идет о приписываемом ему внебрачном ребенке от известной актрисы Алисы Гребенщиковой.

Напомним, что эта история берет свое начало в 2007 году, когда Илья Авербух официально завершил 12-летний брак со своей первой супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Лобачевой. Расставание одной из самых красивых пар фигурного катания стало громким событием, и в желтой прессе тут же стали муссироваться слухи о возможных изменах Авербуха как причине развода, рисуя образ спортсмена с "бурной личной жизнью".

Эти домыслы получили новый виток уже в 2008 году, когда актриса Алиса Гребенщикова родила сына Алексея. Практически сразу же появились упорные слухи, что отцом мальчика якобы является именно Илья Авербух. Эта информация быстро распространилась и на долгие годы стала частью неофициальной "биографии" фигуриста, хотя сам он предпочитал не давать прямых комментариев по этому поводу.

Однако в интервью Ксении Собчак Илья Авербух, похоже, решил раз и навсегда покончить с этими спекуляциями. Он не просто категорически опроверг свое отцовство в данной ситуации, но и впервые так открыто назвал имя человека, который, по его словам, и является настоящим отцом сына Алисы Гребенщиковой.

"Отец сына Алисы Гребенщиковой — Сергей Дандурян", — твердо заявил Илья Авербух в интервью, представив тем самым свою версию, кардинально противоречащую годами циркулировавшим слухам.

Он назвал эти сплетни "какой-то запущенной гадостью, которая носит разрушительный характер и бьет по людям", подчеркнув, что подобные выдумки могут навредить всем вовлеченным.

Более того, Авербух категорически опроверг представление о себе как о человеке с "многочисленными романами" в период после первого развода с Ириной Лобачевой. Он подчеркнул, что это точно ложь и вранье, заявив, что после расставания у него не было никаких серьезных отношений на протяжении целых 15 лет. Он объяснил это принципиальным подходом к публичности, отметив, что готов выходить в свет с избранницей, только беря за нее ответственность, и такие отношения появились лишь спустя много лет, когда он начал встречаться с Лизой Арзамасовой (с которой впоследствии создал новую семью и в 2021 году стал отцом во второй раз).

Коснувшись слухов о своей "бурной" жизни в целом, Авербух назвал их "надуманной историей". Не без иронии он признал, что внимание женщин ему льстит, но решительно отказался от имиджа "разрушителя сердец". Он вновь повторил, что в тот долгий период после развода его главным приоритетом была исключительно работа, которая всегда стояла для него во главе угла.

Шоу-бизнес в Telegram

13 мая 2025, 06:36
Илья Авербух. Фото: Youtube / @sobchak
Youtube / @sobchak✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Авербух утер нос Плющенко

Исполнитель роли мышиного короля фигурист Алексей Ягудин с дочерью Лизой.
Зрителей ждало красочное шоу.
Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, постановщик Илья Авербух и Аделина Сотникова празднуют успех.
Режиссер шоу Илья Авербух.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Исполнители главных ролей Аделина Сотникова и Алексей Ягудин.
Постановка поражала воображение декорациями.
На льду Алексей Ягудин (на переднем плане).
Ледовое шоу "Щелкунчик и мышиный король".
Алексей Ягудин в образе.
Костюмированное шоу пришлось по вкусу зрителям.
Фигуристы представили шоу в неформально одежде.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина.
Постановщик шоу Илья Авербух.
Исполнительница роли мышиной королевы Аделина Сотникова.
Одним из звездных гостей оказался актер Владимир Яглыч, которого, по слухам, связывали романтические отношения с фигуристкой Оксаной Домниной.
Гостья шоу ведущая Яна Чурикова с дочкой.
Не пропустила спектакль и Диана Арбенина с детьми Артемом и Мартой.
Шоу получилось очень трогательным.
... И нежным.
Алексей Ягудин был очень харизматичен и убедителен.
Ледовое шоу "Щелкунчик и мышиный король".
Аделина Сотникова и Алексей Ягудин.
Зрители особо отметили красоту костюмов героев.
Гостья спектакля актриса Катерина Шпица.
Аделина Сотникова в образе.
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.
Актриса Ольга Ломоносова с семьей.
Подробности шоу "Щелкунчик и мышиный король".
Подробности шоу "Щелкунчик и мышиный король".
Подробности шоу "Щелкунчик и мышиный король".
Подробности шоу "Щелкунчик и мышиный король".
Шоу не обошлось без воздушных гимнастов.
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

По теме

Лизе Арзамасовой 30 лет! Вспоминаем яркие факты из ее жизни
Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Рудковская серьезно поссорилась с Киркоровым, предпочтя ему Билана

Рудковская серьезно поссорилась с Киркоровым, предпочтя ему Билана
Яна Рудковская поделилась подробностями инцидента. Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова связывают узы многолетней дружбы, насчитывающей уже более двух десятилетий.

Неважно родившая Стриженова чуть не убилась вместе с грудничком: Больно до рыданий и криков

Неважно родившая Стриженова чуть не убилась вместе с грудничком: Больно до рыданий и криков
Александра Стриженова находится в плачевном состоянии. Несколько дней назад Александра Стриженова, известная как внучка прославленного актера Олега Стриженова, испытала радость материнства в седьмой раз, подарив жизнь дочери.

Дочь Бородиной пережила страшную потерю во время семейного отдыха

Дочь Бородиной пережила страшную потерю во время семейного отдыха
Ксения Бородина поделилась печальной историей о потере, произошедшей во время ее отдыха в Дубае. Семейный отпуск обернулся неприятным инцидентом, который сильно огорчил младшую дочь Ксении.

Цой в ужасе из-за жуткого пожара в доме: Cгорел до тла

Цой в ужасе из-за жуткого пожара в доме: Cгорел до тла
В Подмосковье произошел пожар в доме известного певца Анатолия Цоя. Об инциденте артист сообщил своим подписчикам в телеграм-канале, где поделился подробностями случившегося и опубликовал фотографии с места происшествия.

Сын опешил от вида дико исхудавшей 78-летней Васильевой: С ума сойти

Сын опешил от вида дико исхудавшей 78-летней Васильевой: С ума сойти
Актриса Татьяна Васильева всполошила общественность своим внешним видом. На днях ее сын Филипп вместе с супругой Марией Болонкиной и детьми посетил 78-летнюю маму и был поражен ее феноменальной стройностью.

Выбор читателей

11/05ВскОскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями 12/05ПндВрач раскрыл причину ухода 73-летней Аллегровой: Это неизбежно 12/05ПндИз-за появления Пугачевой на концерте Орбакайте разразился скандал 12/05ПндОтменивший свадьбу Лепс взбесился, заговорив о личной жизни: Не трогай! Кобыла 12/05ПндСын опешил от вида дико исхудавшей 78-летней Васильевой: С ума сойти 12/05ПндДетей Оксаны Самойловой забрала дубайская полиция: подробности неожиданного инцидента