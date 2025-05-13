Рудковская серьезно поссорилась с Киркоровым, предпочтя ему Билана

Яна Рудковская поделилась подробностями инцидента.

Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова связывают узы многолетней дружбы, насчитывающей уже более двух десятилетий. За это время их отношения не раз подвергались проверке на прочность, и, как это бывает, не обходилось без моментов разногласий. Рудковская рассказала, как серьезно поссорилась с Киркоровым, предпочтя ему Билана.

Как сообщают медиа, история произошла много лет назад и связана с поездкой на песенный конкурс "Евровидение" в Афины, где Яна находилась в компании Димы Билана и Филиппа Киркорова. Рудковская поделилась воспоминаниями о том, как на одном из ужинов в кругу местных знаменитостей присутствующие задали ей прямой вопрос: кого она считает артистом номер один на российской эстраде? Продюсер, не задумываясь, уверенно назвала имя Димы Билана.

Киркоров, явно удивленный таким ответом, уточнил у Яны, действительно ли именно Билана она поставила на первую позицию в рейтинге российских исполнителей. Рудковская подтвердила свое "предпочтение", повторив, что выбрала именно Билана. Демонстрируя свое недовольство, Филипп после этого резко поднялся и покинул ужин, направившись прямиком в гостиницу.

Несмотря на уход друга, Яна продолжила трапезу. Однако позже, вернувшись в отель, она позвонила ему, чтобы справиться о его самочувствии. В ответ Рудковская услышала о его намерении немедленно вернуться в столицу и что он уже собирает чемоданы. На это Яна отреагировала с удивительным спокойствием, предложив даже свою помощь в сборах, если ему это нужно. По ее словам, Филипп тогда рассмеялся, признав, что такой реакции от нее он совершенно не ожидал. В итоге, вместо сборов, они встретились в его номере, где в итоге ситуация обернулась дружным смехом и примирением.

Время идет, но дружеские узы между Яной Рудковской и Филиппом Киркоровым лишь крепнут. Подтверждением тому стал недавний щедрый жест продюсера: на день рождения поп-короля она преподнесла ему роскошный подарок – уникальное мини-кресло от знаменитого бренда Louis Vuitton. Этот предмет, являющийся точной копией культового предмета интерьера, выполнен из кожи с текстильными вставками.

Как подчеркнула сама Рудковская, таких изделий в мире существует всего два: одно находится у нее, а второй теперь принадлежит Филиппу Бедросовичу. За этот эксклюзивный предмет интерьера было отдано 600 тысяч рублей.

