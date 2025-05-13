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Понедельник 12 мая

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Неважно родившая Стриженова чуть не убилась вместе с грудничком: Больно до рыданий и криков

Неважно родившая Стриженова чуть не убилась вместе с грудничком: Больно до рыданий и криков
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Александра Стриженова находится в плачевном состоянии.

Несколько дней назад Александра Стриженова, известная как внучка прославленного актера Олега Стриженова, испытала радость материнства в седьмой раз, подарив жизнь дочери. Однако это счастливое событие было омрачено серьезным происшествием: блогер получила болезненные травмы в результате падения с лестницы, при этом на руках у нее находилась новорожденная малышка.

Об этом инциденте Стриженова поведала своей аудитории в социальных сетях. Она сообщила, что после выписки из медицинского учреждения, спеша домой, оступилась на лестничном пролете и буквально съехала по ступенькам вниз.

Молодая мама поделилась своими переживаниями, отметив, что ей с огромным трудом удалось удержать ребенка, но сама она теперь испытывает сильные боли в области живота, спины, послеоперационного шва и внутренних органов.

"Еле удержала, но вот у самой болит весь живот, спина, шов и органы внутри. Ходить больно до слез. Нет, до рыданий и криков", – поделилась Александра.

Стриженова также выразила огромную благодарность высшим силам за то, что с дочерью ничего не случилось.

Это падение усугубило и без того непростое физическое состояние блогера. Александра открыто призналась подписчикам, что седьмая беременность и последующие роды стали для нее тяжелейшим испытанием. Она рассказала, что вплоть до последних недель страдала от изнуряющего токсикоза, который практически лишил ее возможности нормально питаться. После применения анестезии у нее начались проблемы со спиной, нестабильное артериальное давление, а также появились пигментные пятна и некоторые новообразования на коже.

Стриженова посетовала на то, что ее зубы пришли в негодность и теперь требуют полной санации и замены. Она также выразила беспокойство по поводу того, какие изменения претерпит ее имплантированная грудь после завершения периода кормления, и как будет выглядеть живот после заживления, упомянув многочисленные швы, оставшиеся от абдоминопластики. К этому списку добавились хроническое недосыпание и заметное ухудшение зрительной функции. Она предположила, что перечень проблем можно было бы продолжить, но решила на этом остановиться, перечисляя негативные последствия для своего здоровья.

Сам период вынашивания ребенка сопровождался для Александры значительными волнениями. Она испытывала серьезные опасения относительно возможных врожденных патологий у малышки, включая синдром Дауна, а также потенциальные нарушения слуха и общего развития. К всеобщему облегчению, эти тревоги не оправдались, и девочка появилась на свет здоровой. Новорожденная стала вторым совместным ребенком Александры и ее мужа Павла. Блогер также дала понять, что, принимая во внимание текущее состояние ее организма, эти роды, по всей видимости, будут для нее последними.

В настоящее время Александра Стриженова проходит процесс восстановления после недавнего падения и родов, прилагая усилия, чтобы, невзирая на физическую боль и возникшие проблемы со здоровьем, полноценно ощутить радость материнства.

Шоу-бизнес в Telegram

13 мая 2025, 00:21
Александра Стриженова. Фото: соцсети / @mommy_me_ya
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"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание

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Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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