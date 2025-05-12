Дочь Бородиной пережила страшную потерю во время семейного отдыха

Ксения Бородина поделилась печальной историей о потере, произошедшей во время ее отдыха в Дубае.

Семейный отпуск обернулся неприятным инцидентом, который сильно огорчил младшую дочь Ксении. В своем посте Бородина рассказала о том, как они при выселении из отеля потеряли любимую игрушку девочки — плюшевого зверька по кличке Паучок.

Ситуация была весьма напряженной. 42-летняя Ксения опубликовала фотографии из аэропорта, на которых Николай Сердюков безуспешно пытается найти игрушку, ставшую неотъемлемой частью жизни их дочери.

Бородина описала, как важно для Теоны было вернуть своего любимца, и как она сама переживала из-за этой потери. Ведущая в тот момент почувствовала себя буквально беспомощной.

Чтобы успокоить девочку, Ксения решила обратиться к персоналу гостиницы. Она опубликовала скриншот переписки с представителями отеля, где ей пообещали немедленно заняться поисками. "Уважаемая госпожа Омарова, дайте нам пять минут, чтобы осмотреть номер", — написали ей сотрудники отеля.

К счастью, вскоре после обращения Ксении игрушка была найдена. Телеведущая поделилась радостной новостью с подписчиками и показала кадры, на которых Теона нежно прижимает к себе своего любимца.