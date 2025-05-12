Цой в ужасе из-за жуткого пожара в доме: Cгорел до тла

В Подмосковье произошел пожар в доме известного певца Анатолия Цоя.

Об инциденте артист сообщил своим подписчикам в телеграм-канале, где поделился подробностями случившегося и опубликовал фотографии с места происшествия. По словам Цоя, огонь охватил значительную часть построения, из-за чего до тла сгорел предбанник. К счастью, сам певец не пострадал.

На опубликованных кадрах видно, как из его особняка валит густой черный дым, а также последствия пожара: почерневшие стены и сгоревшая мебель, что свидетельствует о серьезной степени повреждений. Анатолий отметил, что противопожарная система сработала, однако, к сожалению, это не помогло предотвратить распространение огня. Певец пояснил, что пламя разгорелось слишком быстро, и исправить ситуацию уже не удалось.

Пожар в доме Цоя стал неожиданностью для его поклонников и друзей. Многие из них выразили поддержку артисту в комментариях под его постом.

Ранее Цой признавался, что не планирует быть на сцене, пока оттуда не вынесут, как это часто бывает на эстраде. У него есть вполне определенные планы на время, когда он завершит музыкальную карьеру. "Я хотел бы жить на острове, заниматься бизнесом и снимать кино", – говорил артист в интервью "Дни.ру".