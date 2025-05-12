Сын опешил от вида дико исхудавшей 78-летней Васильевой: С ума сойти

Актриса Татьяна Васильева всполошила общественность своим внешним видом.

На днях ее сын Филипп вместе с супругой Марией Болонкиной и детьми посетил 78-летнюю маму и был поражен ее феноменальной стройностью. В то время. как многие в этом возрасте начинают сталкиваться с проблемами со здоровьем и набором лишнего веса, Татьяна Григорьевна продолжает удивлять окружающих своей подтянутой фигурой.

Вечерние посиделки семьи попали на видео, которое Мария опубликовала в своем блоге. На кадрах можно увидеть, как Татьяна кормит своих внучек Мирру и Сарру вкусными сырниками со сгущенкой, а Филипп с восхищением наблюдает за мамой. Он не удержался от комментариев и с удивлением в голосе произнес: "Мам, ты какая-то дико худая, с ума сойти просто!".

Невестка Васильевой также отметила, что актриса находится в отличной физической форме. "Вы стройная!", — обратилась она к свекрови с комплиментом.

Стоит отметить, что в этом году Татьяна Васильева стала бабушкой в седьмой раз: ее невестка Мария родила мальчика по имени Яков. Это радостное событие добавило еще больше счастья в жизнь артистки. У Филиппа уже есть двое сыновей от предыдущего брака и две дочки от нынешней жены. Она активно участвует в жизни своих внуков и помогает невестке с уходом за ними.