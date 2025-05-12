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Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Нина Гребешкова

Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Нина Гребешкова
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Ушла из жизни Нина Гребешкова, вдова знаменитого режиссера Леонида Гайдая.

Заслуженная артистка Российской Федерации скончалась на 95-м году жизни, оставив после себя богатое наследие в мире кино. Об этом стало известно из сообщения Союза кинематографистов РФ.

Стоит отметить, что Нина Павловна ушла из жизни 10 мая, но информация о ее смерти была обнародована только 12 мая. Причины ухода актрисы пока не раскрыты, однако предполагается, что это могла быть острая сердечная недостаточность.

В прошлом году Нина Гребешкова уже сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем: она была госпитализирована после падения в своем доме. Летом 2024 года актриса также попала в больницу с болями в животе, после того как упала и сильно ударила бок. Врачи провели обследование и назначили операцию, что свидетельствует о том, что здоровье Нины Павловны было под угрозой.

На протяжении своей долгой карьеры Нина Гребешкова сыграла более 130 ролей, многие из которых стали культовыми благодаря ее таланту и харизме. Она часто снималась в фильмах своего мужа, Леонида Гайдая, который был одним из самых известных советских режиссеров. Наиболее запоминающиеся работы актрисы включают такие фильмы, как "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Не может быть!" и "Спортлото-82". Эти картины оставили значимый след в истории советского кино и до сих пор любимы зрителями.

По предварительной информации, прощание с актрисой пройдет 14 мая на Кунцевском кладбище в закрытом формате. Это решение было принято с целью уважения к личной жизни Нины Павловны и ее семьи.

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12 мая 2025, 18:45
Нина Гребешкова в роли Надежды Ивановны Горбунковой. Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968)
Союз кинематографистов Российской Федерации✓ Надежный источник

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