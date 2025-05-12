Родившая Заворотнюк рассекретила доставшийся от покойной мамы роскошный особняк

После рождения своего первого ребенка Анна Заворотнюк решила остаться в Москве, а не возвращаться в Дубай к своему мужу.

Она выбрала провести летние месяцы в столице, где, по ее словам, гораздо комфортнее гулять с малышом. В условиях жаркого климата Объединенных Арабских Эмиратов это было бы затруднительно.

Анна обосновалась в загородном доме, который ранее принадлежал ее покойной матери. Недавно в своих социальных сетях Анна поделилась кадрами, на которых запечатлен коттедж, окруженный зеленью и лесом. С момента наступления весны территория вокруг дома преобразилась в настоящий райский уголок.

В саду даже можно встретить уток, которые создают атмосферу уюта и спокойствия. Ранее семья старалась скрыть детали обстановки особняка от общественности, чтобы оградить Анастасию от ненужного внимания. Однако теперь Анна все чаще делится фотографиями и видео, демонстрируя, как выглядит дом как снаружи, так и внутри.

Внутри коттеджа есть просторная терраса на втором этаже, откуда открывается живописный вид на окрестности. Участок вокруг дома достаточно большой и ухоженный. Вместо привычного забора его окружает живая изгородь, а на газоне проложены аккуратные дорожки. Здесь посажены кустарники и небольшие деревья, а также установлены деревянные качели. Отсутствие соседей рядом обеспечивает семье Заворотнюк полную приватность и возможность наслаждаться тишиной.

Известно, что после смерти Анастасии Заворотнюк этот особняк отошел ее матери и младшей дочери Миле. Старшие дети актрисы, по слухам, получили в наследство недвижимость в столице еще до ее кончины.