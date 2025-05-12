Вспыла деликатная история появления внебрачного сына Сафронова: Один случай интима

Мать внебрачного сына Никаса Сафронова требует проведения ДНК-теста для установления отцовства.

Предполагаемый сын живописца, подал иск в Пресненский районный суд, который состоится 12 мая. Гибас Вакарис и его мать Дайнора пытаются добиться признания их родства с известным художником.

Недавно женщина рассказала журналистам о том, как она познакомилась с Никасом Сафроновым. Их пути пересеклись на комбинате в Паневежисе, где Сафронов проводил свою первую выставку. В течение шести лет они общались как друзья, но один случай интимной близости якобы привел к рождению Вакариса в 1984 году.

Дайнора отметила, что до пяти лет назад сын не знал о своем биологическом отце и считал папой другого человека. После их переезда в Великобританию в 1999 году, они вернулись в Клайпеду. При этом Вакарис продолжает работать в Лондоне.

Женщина не уточнила, сообщала ли она Никасу о беременности сразу после родов, однако добавила, что последние пять лет они пытались установить контакт с художником. Дайнора выразила недовольство тем, что Сафронов отрицает связь с Вакарисом, называя его самозванцем и охотником за деньгами. Она подчеркнула, что это крайне обидно, особенно когда такие слова произнесены на его день рождения.

Сейчас семья готовится к судебному процессу и надеется на проведение генетической экспертизы. Дайнора сообщила, что для корректного результата необходимо участие всех сторон — отца, сына и матери. Она намерена присутствовать на тестировании, чтобы подтвердить родство.

На данный момент Никас Сафронов признал шестерых сыновей, среди которых также Дмитрий Цибульский, родившийся в Литве. Остальные наследники — Стефано, Лука, Александр, Ландин и Юрий.