Разведенного Бондарчука заподозрили в отношениях с молоденькой

Недавно Паулина Андреева подтвердила информацию о расставании с Федором Бондарчуком.

Новый виток светских пересудов охватил просторы Сети: личная жизнь известного российского режиссера Федора Бондарчука вновь оказалась под прицелом внимания публики. Спустя некоторое время после того, как стало известно о его расставании с актрисой Паулиной Андреевой, в анонимных Telegram-каналах и интернет-сообществах активно заговорили о новом романтическом увлечении кинематографиста. На этот раз в качестве предполагаемой пассии называют актрису Янину Студилину, запомнившуюся многим по роли в популярном сериале "Ранетки".

Несмотря на заявленный в заголовке статус "молоденькой", Янине Студилиной 39 лет, что, конечно, значительно меньше возраста 62-летнего режиссера, но не позволяет назвать ее совсем юной. Тем не менее, социальные сети и тематические паблики буквально загудели обсуждениями.

Поводом для новых подозрений, как утверждается, послужило наблюдение комментаторов: Янина Студилина якобы стала чаще появляться или проводить время в кругах, близких к Федору Бондарчуку, именно после того, как Паулина Андреева официально подтвердила информацию о своем расставании с режиссером. Некоторые поклонники Бондарчука в комментариях уже поспешили выразить свое мнение, одобрив предполагаемый выбор и посчитав Студилину "хорошей партией" для него.

Однако сама предполагаемая участница романа хранит полное молчание. Янина Студилина известна своей непубличностью в вопросах личной жизни и традиционно избегает комментировать подобные слухи, не выставляя напоказ подробности своих отношений.

Стоит отметить, что Янина Студилина, как и Федор Бондарчук, пережила громкий развод. Ее брак с доктором экономических наук Александром Роднянским-младшим распался в 2022 году на фоне его нежелания оставаться жить в России. Через год после разрыва, в 2023-м, пресса уже приписывала актрисе нового возлюбленного, но те сообщения так и не получили подтверждения. Студилина последовательно предпочитает держать личное за семью печатями и крайне редко появляется на светских мероприятиях.

Интересно, что история с предполагаемым романом с Яниной Студилиной – не первый подобный эпизод в личной жизни Федора Бондарчука после развода с Паулиной Андреевой. Ранее режиссеру уже активно приписывали отношения с актрисой Софьей Синицыной. Тогда сама Синицына, казалось, подыгрывала этим домыслам, давая неоднозначные комментарии, но спустя всего несколько месяцев внезапно выступила с категорическим опровержением какой-либо романтической связи с Бондарчуком.

