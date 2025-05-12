Отменивший свадьбу Лепс взбесился, заговорив о личной жизни: Не трогай! Кобыла

Григорий Лепс планировал жениться в этом году.

Предстоящая свадьба 62-летнего мэтра российской эстрады Григория Лепса и его молодой избранницы, 19-летней Авроры Кибы, сегодня является одной из самых горячо обсуждаемых тем в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, сам артист неоднократно демонстрировал серьезность своих намерений по отношению к юной возлюбленной. Еще около года назад Лепс вручил Авроре роскошное помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом стоимостью порядка 30 миллионов рублей и открыто заявлял о желании создать с ней полноценную семью и завести общих детей.

Однако в последнее время в звездной тусовке активно циркулируют тревожные слухи: по их данным, пышное свадебное торжество, которое многие ждали уже этим летом, может быть перенесено или вовсе отменено. Главной причиной возможного срыва свадьбы инсайдеры называют финансовые трудности певца.

По информации СМИ, недавно Григорий Лепс взял крупный кредит в размере 300 миллионов рублей, предположительно, на развитие нового бизнес-проекта. В то же время, его юная невеста, Аврора, якобы мечтает о по-настоящему роскошной и дорогой свадьбе, проведение которой в текущих финансовых обстоятельствах может оказаться затруднительным для артиста.



Сложности, возникшие, вероятно, и в личной жизни, и в бизнесе, похоже, заметно сказались на эмоциональном состоянии Григория Лепса. Если раньше артист довольно охотно комментировал отношения и совместные планы с Кибой, то теперь вопросы о личном стали выводить его из себя.

На днях произошел показательный инцидент: исполнитель хита "Рюмка водки на столе" резко отреагировал на попытку журналистки задать ему вопрос о личной жизни. На видео, распространившемся в Сети, не видно, что именно спросила или сделала девушка, но реакция Лепса была крайне бурной и сопровождалась нецензурной лексикой.

"Аккуратно, не надо вот это… Я не твой муж, не твой друг. Не трогай. Кобыла… Где вы находите этих лошадей?" — эмоционально высказался Лепс, демонстрируя, что тема личной жизни для него сейчас явно болезненна и вызывает сильное раздражение.

Сама Аврора Киба, несмотря на помолвку и серьезные намерения Лепса, также не торопится связывать себя узами брака немедленно. Осенью прошлого года она отправилась на учебу в престижный Лондонский колледж моды, где стоимость обучения, по имеющимся данным, составляет около 2 миллионов рублей в год.

Девушка периодически приезжает в Москву и активно поддерживает интерес к своему роману с Лепсом в социальных сетях. Она заявляла, что действительно хочет замуж и планирует ребенка, но только после получения образования. Недавно Аврора вновь оказалась в центре внимания публики, когда в своем личном блоге откровенно ответила на вопрос подписчика об интимной стороне отношений с будущим мужем, чем спровоцировала довольно бурные обсуждения.

На фоне этих событий и активности Авроры в сети циркулирует мнение, что отношения пары могут иметь и другую сторону, помимо романтической. Многие пользователи подозревают, что Григорий Лепс тайно выступает продюсером для своей молодой невесты, помогая ей раскрутиться и сделать карьеру в мире шоу-бизнеса. Аврора уже делает уверенные шаги в этом направлении – недавно она представила себя как певица, выступив на одной из светских вечеринок.