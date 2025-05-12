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Понедельник 12 мая

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Боня с болячкой на лице поделилась деликатной проблемой

Боня с болячкой на лице поделилась деликатной проблемой
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Виктория Боня второй раз решилась все-таки покорить Эверест.

Телеведущая и блогерша Виктория Боня продолжает свой амбициозный путь к вершине мира – горе Эверест. Это уже вторая попытка знаменитости покорить самую высокую гору планеты после того, как первая экспедиция была прервана из-за серьезного ухудшения здоровья. Хотя на этот раз, по словам самой Бони, ее самочувствие в целом лучше, избежать проблем в экстремальных условиях ей все же не удалось.

Находясь в высокогорном лагере, Виктория сообщила своим подписчикам о деликатной проблеме. Ею стал внезапно появившийся герпес. Как известно, в условиях высокогорья, недостатка кислорода и тяжелых физических нагрузок иммунитет организма сильно ослабевает, что может привести к обострению хронических заболеваний.

Виктория опубликовала в своем блоге селфи, на котором видно следы мази на ее нижней губе – верный признак неприятной болячки. "Герпес меня таки настиг", — с легким расстройством констатировала Боня, делясь проблемой со своей аудиторией.

Эта публикация вызвала волну поддержки среди фолловеров Бони. Подписчицы поспешили утешить телеведущую и отметили, что даже с этим временным изъяном она остается привлекательной. "Это пройдет! Крепкого вам здоровья! Вы такая прекрасная! Такой человек разносторонний! Всей душой желаю Вам прекрасного восхождения", "Вы в любом виде прекрасны! Если есть реакции в виде болячек — это хорошо, организм адаптируется и справится", — писали ей в комментариях, подчеркивая ее силу духа и желая успешного завершения пути.

Помимо проблем со здоровьем, Викторию настигли и природные катаклизмы. Блогерша рассказала, что минувшей ночью в районе, где она находится (предположительно, в одном из базовых или промежуточных лагерей на пути к Эвересту), произошло землетрясение. "Ночью было землетрясение. Я аж проснулась", — поделилась она своими впечатлениями от неожиданных подземных толчков, которые нарушили ее высокогорный сон.

Шоу-бизнес в Telegram

12 мая 2025, 12:42
Виктория Боня. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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