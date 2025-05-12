Детей Оксаны Самойловой забрала дубайская полиция: подробности неожиданного инцидента

Оксана Самойлова рассказала о случившемся подписчикам.

Известная российская модель и популярная блогерша Оксана Самойлова, супруга знаменитого рэпера Джигана, поделилась с многомиллионной аудиторией своего блога историей, которая поначалу звучала весьма тревожно. Она сообщила о необычном инциденте с ее детьми, произошедшем во время их отдыха в Дубае. По ее словам, детей на пляже забрала местная полиция, что, разумеется, вызвало нешуточное волнение и массу вопросов у подписчиков.

Для подтверждения своих слов Оксана опубликовала в личном аккаунте короткое видео. На кадрах видно, как несколько ее детей стоят на пляже рядом с сотрудниками правоохранительных органов Дубая в униформе. На фоне живописного морского пейзажа голос самой Оксаны, звучащий с явным беспокойством и даже легкой паникой, произносит: "Черт, наших детей забрала полиция".

Эта фраза, вырванная из контекста, звучала довольно пугающе, создавая впечатление серьезного происшествия. Однако дальнейшие объяснения, которые Оксана получила от самих детей, полностью прояснили ситуацию и сняли напряжение. Как выяснилось, причиной внимания со стороны полицейских стало неожиданное "открытие", сделанное юными исследователями во время игр у воды. По словам ребят, они "раскрыли какое-то незаконное дело".

В ходе своих пляжных приключений дети обнаружили в прибрежной зоне рыбу. Как оказалось, рыба была поймана в сеть, которую кто-то из посетителей пляжа незаконно установил в воде. Таким образом, дети случайно наткнулись на нарушение правил рыболовства.

Именно эта находка и привлекла внимание патрулировавших пляж полицейских. Стражи порядка подошли к детям, чтобы выяснить, что произошло. В итоге, ситуация обернулась не задержанием или неприятностью, а, напротив, получила позитивное развитие. Как подытожила Оксана Самойлова, пересказывая развязку этой истории: "Приехала полиция, похвалили их за находку и отдали рыбу".

Напомним, Оксана Самойлова и рэпер Джиган являются многодетными родителями, воспитывая трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Оксана часто делится в соцсетях подробностями их семейной жизни, подчеркивая свою крепкую связь с детьми и даже подумывая о рождении пятого ребенка, хотя признается, что нехватка времени является серьезным препятствием для этих планов.