Из-за появления Пугачевой на концерте Орбакайте разразился скандал

Кристина Орбакайте устроила турне по Европе.

Недавнее появление Аллы Пугачевой на концерте ее дочери Кристины Орбакайте на Кипре стало событием, которое активно обсуждается далеко за пределами мира шоу-бизнеса. Увидев свежие видеозаписи с участием легендарной артистки, многие поклонники выразили глубокое беспокойство, отмечая, по их мнению, заметные изменения во внешности Аллы Борисовны. Именно из-за прибывшей на концерт Орбакайте Пугачевой разразился скандал в интернет-пространстве: фанаты вступили в ожесточенные споры, предметом которых стали как внешний облик певицы, так и предположения о состоянии ее здоровья.

Сразу у входа в концертный зал Алла Пугачева оказалась в центре внимания собравшихся поклонников, которые тут же принялись снимать происходящее на свои мобильные устройства. Артистка не стала уклоняться от общения, хотя, как отметили очевидцы, выглядела несколько смущенной или дезориентированной от такого напора внимания. Обращаясь к собравшимся, певица подчеркнула, что этот вечер посвящен не ей, а ее дочери. Несмотря на это, поклонники продолжали выражать свое восхищение и предлагать букеты цветов. От одного из презентов артистка попыталась мягко отказаться, предложив вместо этого передать его Кристине.

Внимательные пользователи социальных сетей, анализируя опубликованные видеоматериалы, обратили внимание на ряд деталей. Некоторые посчитали, что мимика Пугачевой приобрела неестественные черты, а взгляд стал казаться отсутствующим. Наибольшее же беспокойство вызвала ее манера передвижения – движения выглядели замедленными и осторожными.

На фоне бурных дискуссий в сети появились и более теплые, семейные кадры. Певица Кристина Орбакайте, представшая в стильном жакете с эффектным декольте, сфотографировалась вместе со своей матерью.

Следует упомянуть, что выступление на Кипре является частью обширного европейского тура Кристины Орбакайте, в рамках которого запланированы концерты в различных городах Германии, а также в Швейцарии, Испании, Чехии и других странах.

Этот тур, однако, не обошелся без сложностей. Ранее латвийское гостелерадио LSM информировало о решении Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии, которая приняла решение о запрете въезда в республику для Кристины Орбакайте. В качестве причины этого шага представители спецслужбы указывали на то, что выступления данных артистов, по их мнению, не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии.

