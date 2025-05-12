Недавно ставшая в очередной раз бабушкой Валерия оголилась на публике

Подписчики не ожидали увидеть 57-летнюю певицу Валерию в столь откровенном образе.

Популярная российская исполнительница Валерия спровоцировала оживленную дискуссию среди интернет-пользователей, поделившись видеороликом, в котором она предстала перед аудиторией в весьма откровенном виде. 57-летняя звезда эстрады оголилась в кадре, лишь прикрывшись банным полотенцем, в то время как ее волосы были также убраны под другое полотенце. Ее образ завершал сдержанный, естественный макияж.

Как выяснилось, поводом для такого домашнего облика послужил неприятный инцидент, произошедший во время отдыха: артистка получила значительные солнечные ожоги. В своем видеообращении Валерия выразила сожаление по поводу случившегося и попросила у своих подписчиков рекомендаций относительно эффективных средств для лечения последствий чрезмерного пребывания на солнце.

Исполнительница поделилась своей проблемой, рассказав, что они с сопровождающими лицами сильно обгорели, причем пострадала преимущественно верхняя часть тела. Она отметила, что обычно проявляет большую осмотрительность в вопросах защиты от солнца и неизменно использует специальные кремы.

Однако, по ее предположению, из-за особенно высокой солнечной активности и несколько более длительного, чем планировалось, пребывания в воде, результат оказался столь плачевным. Певица также задалась вопросом, какие меры следует предпринять в сложившейся ситуации.

Напомним, недавно в семье исполнительницы случилось пополнение. Валерия стала бабушкой в очередной раз, взяв на руки внука. Ранее сообщалось, что для своей внучки певица является образцовой бабушкой. Несмотря на занятость, она старается проводить с девочкой достаточно времени. Они вместе не только играют, но и занимаются. Валерия рассказывала, что ее внучка любит лепить и рисовать и занимается музыкой.