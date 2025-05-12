Виктория Дайнеко сделала откровенное признание о новоиспеченном муже: Ревную к его дочерям

Недавно Виктория Дайнеко вновь обрела семейное счастье, выйдя замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Несмотря на недавнюю свадьбу, певица уже успела поделиться некоторыми пикантными подробностями их совместной жизни, признавшись в своей вспыльчивости и неожиданной ревности к дочерям супруга.
После неудачного первого брака с музыкантом Дмитрием Клейманом, который продлился всего два года, Дайнеко не разочаровалась в институте семьи. В прошлом месяце она связала себя узами брака с Беркели Овезовым. Торжество прошло в узком кругу. Как призналась сама артистка в эфире ТВ-шоу, пара сознательно отказалась от пышных и долгих гуляний, предпочтя провести больше времени в "номере мечты" в отеле.
Начало совместной жизни не обошлось без притирок. 37-летняя Виктория рассказала, что они с ребенком очень шумные, в то время как ее муж – человек тихий. Она предположила, что Беркели, долго жившему одному после развода, поначалу было не совсем комфортно, когда они только съехались, но потом все наладилось. Певица также откровенно заявила о своем импульсивном характере, отметив, что ей как девочке не нужен повод для ссоры, так как она очень вспыльчива.
Особое внимание Дайнеко уделила отношениям нового мужа с ее дочерью Лизой и его собственными детьми. По словам певицы, Лиза сразу приняла Беркели и легко нашла общий язык с его дочерьми, которые оказались практически ровесницами. "Для меня это было очень важно. То, как он общается с детьми, как он классно с ними проводит время", — подчеркнула Виктория.
Однако именно трепетное отношение Овезова к своим дочерям стало для Дайнеко неожиданным поводом для ревности.
"Я иногда ревную Беркели к его дочерям. Но это говорит только о том, что он очень любит своих детей и лучший папа, которого я видела", — откровенно призналась артистка.
При этом она отметила, что ее собственная дочь не испытывает подобных чувств и даже призывает маму к примирению в случае ссор.
Виктория не скрывает, что надеется на появление общего ребенка с Беркели.
Сам Беркели Овезов рассказал, что быстро нашел общий язык с Лизой благодаря опыту общения с собственной младшей дочерью схожего возраста. В заключение он упомянул, как Лиза однажды поинтересовалась, не приходится ли он ей "двоюродным папой", на что он объяснил девочке, что у нее есть свой папа, а он для нее – друг.