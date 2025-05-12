Виктория Дайнеко сделала откровенное признание о новоиспеченном муже: Ревную к его дочерям

Виктория Дайнеко приоткрыла завесу личного пространства.

Недавно Виктория Дайнеко вновь обрела семейное счастье, выйдя замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Несмотря на недавнюю свадьбу, певица уже успела поделиться некоторыми пикантными подробностями их совместной жизни, признавшись в своей вспыльчивости и неожиданной ревности к дочерям супруга.

После неудачного первого брака с музыкантом Дмитрием Клейманом, который продлился всего два года, Дайнеко не разочаровалась в институте семьи. В прошлом месяце она связала себя узами брака с Беркели Овезовым. Торжество прошло в узком кругу. Как призналась сама артистка в эфире ТВ-шоу, пара сознательно отказалась от пышных и долгих гуляний, предпочтя провести больше времени в "номере мечты" в отеле.

Начало совместной жизни не обошлось без притирок. 37-летняя Виктория рассказала, что они с ребенком очень шумные, в то время как ее муж – человек тихий. Она предположила, что Беркели, долго жившему одному после развода, поначалу было не совсем комфортно, когда они только съехались, но потом все наладилось. Певица также откровенно заявила о своем импульсивном характере, отметив, что ей как девочке не нужен повод для ссоры, так как она очень вспыльчива.

Особое внимание Дайнеко уделила отношениям нового мужа с ее дочерью Лизой и его собственными детьми. По словам певицы, Лиза сразу приняла Беркели и легко нашла общий язык с его дочерьми, которые оказались практически ровесницами. "Для меня это было очень важно. То, как он общается с детьми, как он классно с ними проводит время", — подчеркнула Виктория.

Однако именно трепетное отношение Овезова к своим дочерям стало для Дайнеко неожиданным поводом для ревности.

"Я иногда ревную Беркели к его дочерям. Но это говорит только о том, что он очень любит своих детей и лучший папа, которого я видела", — откровенно призналась артистка.

При этом она отметила, что ее собственная дочь не испытывает подобных чувств и даже призывает маму к примирению в случае ссор.

Виктория не скрывает, что надеется на появление общего ребенка с Беркели.

Сам Беркели Овезов рассказал, что быстро нашел общий язык с Лизой благодаря опыту общения с собственной младшей дочерью схожего возраста. В заключение он упомянул, как Лиза однажды поинтересовалась, не приходится ли он ей "двоюродным папой", на что он объяснил девочке, что у нее есть свой папа, а он для нее – друг.