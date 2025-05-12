Лопес дала своим детям громкие обещания после развода Аффлеком

Дженнифер Лопес рассказала об обещаниях, которые она дала своим детям после развода с Беном Аффлеком.

Воссоединение звезд стало настоящим событием для поклонников, но, к сожалению, брак не продлился долго. Развод стал для Джей Ло серьезным испытанием, требующим не только эмоциональной устойчивости, но и способности объяснить своим детям, почему их отец больше не рядом.

"Я сказала им: "Обещаю вам, это трудное время, но вы увидите, что я выйду из него сильнее и лучше“. Это обещание стало для меня важной опорой", — поделилась звезда.

Она добавила, что гордится тем, что смогла поддержать своих детей в этот непростой период. Тем не менее, звезда призналась, что плотный график гастролей негативно сказывался на времени, проведенном с детьми.

"Я была работающей мамой, когда они были маленькими. Я всегда чувствовала вину за то, что не могла быть рядом так часто, как хотелось бы", — откровенно сказала она.

Дженнифер понимает, что баланс между карьерой и семьей — это сложная задача. Расставание с Аффлеком подтолкнуло ее к глубокому самоанализу и изучению психологии. "У меня был трудный год. Я прочитала множество книг и занималась саморазвитием. Я молилась и стремилась укрепить свои отношения с Богом", — поведала Джей Ло.

Сейчас актриса и певица готова к новым вызовам. "Это лучший период в моей жизни. Я рада возможности выступать перед поклонниками и делиться своей музыкой", — резюмировала она.