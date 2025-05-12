Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности

Недавно в прессе появились слухи о том, что Тимати в третий раз станет отцом.

Об этом стало известно благодаря матери рэпера, Симоне Юнусовой, которая случайно показала округлившейся живот его избранницы, модели Валентины Ивановой. В отличие от многих звезд, которые предпочитают подобное скрывать, Валентина не стала держать интригу и с радостью поделилась с поклонниками радостными новостями.

Модель начала публиковать в соцсетях фотографии, на которых сама показала свой заметно увеличившийся живот. На свежих снимках Валентина позирует в стильном бикини и легком пляжном платье, подчеркивающем ее фигуру. На одном из фото Тимати стоит за кадром, нежно положив руку на живот своей возлюбленной.

"Наконец-то могу не втягивать живот", — с юмором прокомментировала Валентина слухи о беременности. Однако от подробностей о поле будущего малыша и предполагаемой дате рождения девушка пока воздержалась.

Подписчики модели восторженно отреагировали на ее новые фотографии. Пользователи отметили, что ее фигура с округлившимся животом выглядит особенно привлекательно.

Стоит отметить, что Тимати и Валентина вместе уже несколько лет. В начале их отношений в сети ходили слухи о том, что их роман является лишь пиар-ходом. Однако с течением времени стало очевидно, что их чувства искренние.