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Воскресенье 11 мая

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Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности

Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности
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Недавно в прессе появились слухи о том, что Тимати в третий раз станет отцом.

Об этом стало известно благодаря матери рэпера, Симоне Юнусовой, которая случайно показала округлившейся живот его избранницы, модели Валентины Ивановой. В отличие от многих звезд, которые предпочитают подобное скрывать, Валентина не стала держать интригу и с радостью поделилась с поклонниками радостными новостями.

Модель начала публиковать в соцсетях фотографии, на которых сама показала свой заметно увеличившийся живот. На свежих снимках Валентина позирует в стильном бикини и легком пляжном платье, подчеркивающем ее фигуру. На одном из фото Тимати стоит за кадром, нежно положив руку на живот своей возлюбленной.

"Наконец-то могу не втягивать живот", — с юмором прокомментировала Валентина слухи о беременности. Однако от подробностей о поле будущего малыша и предполагаемой дате рождения девушка пока воздержалась.

Подписчики модели восторженно отреагировали на ее новые фотографии. Пользователи отметили, что ее фигура с округлившимся животом выглядит особенно привлекательно.

Стоит отметить, что Тимати и Валентина вместе уже несколько лет. В начале их отношений в сети ходили слухи о том, что их роман является лишь пиар-ходом. Однако с течением времени стало очевидно, что их чувства искренние.

Шоу-бизнес в Telegram

12 мая 2025, 00:33
Тимати. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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