Врач раскрыл причину ухода 73-летней Аллегровой: Это неизбежно

В последние годы Ирина Аллегрова значительно сократила свои выступления.

Сцена стала для нее местом, где она появляется лишь на государственных мероприятиях или музыкальных фестивалях. Сольные концерты и зажигательные эстрадные номера остались в прошлом. В недавнем интервью певица призналась, что выходить на сцену на длительное время ей стало тяжело.

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев прокомментировал это заявление. Он отметил, что возраст накладывает свой отпечаток на физическое состояние человека.

"Человек стареет неизбежно. После 70 лет все больше сил уходит на поддержание имиджа. С 75 лет начинается время старческих изменений, и всем тяжело", — сказал Конев.

Специалист подчеркнул, что многие артисты не могут трезво оценить свое состояние и продолжают выступать, несмотря на ухудшение здоровья.

"Сцена — как наркотик. Некоторые пытаются обмануть время, но Аллегрова сделала правильные выводы и поняла, когда нужно остановиться", — добавил врач.

Ирина Аллегрова стала известной в 1980-х годах благодаря выступлениям в группе "Электроклуб". В 1990 году она начала сольную карьеру, выпустив хит "Странник", который принес ей всесоюзную популярность. За свою долгую карьеру певица записала 15 альбомов, став одной из самых ярких звезд российской эстрады.