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Понедельник 12 мая

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Врач раскрыл причину ухода 73-летней Аллегровой: Это неизбежно

Врач раскрыл причину ухода 73-летней Аллегровой: Это неизбежно
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В последние годы Ирина Аллегрова значительно сократила свои выступления.

Сцена стала для нее местом, где она появляется лишь на государственных мероприятиях или музыкальных фестивалях. Сольные концерты и зажигательные эстрадные номера остались в прошлом. В недавнем интервью певица призналась, что выходить на сцену на длительное время ей стало тяжело.

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев прокомментировал это заявление. Он отметил, что возраст накладывает свой отпечаток на физическое состояние человека.

"Человек стареет неизбежно. После 70 лет все больше сил уходит на поддержание имиджа. С 75 лет начинается время старческих изменений, и всем тяжело", — сказал Конев.

Ирина Аллегрова. Кадр: YouTube-канал "Россия 1"

Специалист подчеркнул, что многие артисты не могут трезво оценить свое состояние и продолжают выступать, несмотря на ухудшение здоровья.

"Сцена — как наркотик. Некоторые пытаются обмануть время, но Аллегрова сделала правильные выводы и поняла, когда нужно остановиться", — добавил врач.

Ирина Аллегрова стала известной в 1980-х годах благодаря выступлениям в группе "Электроклуб". В 1990 году она начала сольную карьеру, выпустив хит "Странник", который принес ей всесоюзную популярность. За свою долгую карьеру певица записала 15 альбомов, став одной из самых ярких звезд российской эстрады.

Шоу-бизнес в Telegram

12 мая 2025, 06:14
Ирина Аллегрова. Кадр: YouTube
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Фоторепортаж

Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

Фото: Valeriy Matusov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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