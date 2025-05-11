Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями

Страшные опасения Нагиева подтвердились Тесты Якубович снимется в скандальном фильме Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Михаила Боярского Люди несут цветы к дому Михаила Боярского "Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова"Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова Услышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лицеУслышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лице Шок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летияШок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летия

Лента новостей

Воскресенье 11 мая

15:31Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями 12:425 книг, с которыми ребенку не будет скучно 11:45"В землянке", "Темная ночь", "Журавли": Башмет раскрыл секрет популярности военных песен 09:29Гастроэнтеролог о полезных и вредных привычках 19:18Разбор дома по кирпичикам. В какой момент женщина начинает разрушать отношения – и как это остановить? 16:4710 отрезвляющих правил 14:15Из-за шоу Меган Маркл серьезно пострадал человек: Ожоги и невыносимая боль 12:14Катя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут 09:31После новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов 19:28Агата Муцениеце призналась в тяжелой зависимости 17:22Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину 15:14Голоса памяти: российские звезды оживили письма Великой Отечественной войны 14:08Нажившая проблемы Орбакайте упала на колени перед Пугачевой 12:06Стилист назвал самую модную звезду шоу-бизнеса 10:44Новый мужчина добрался до Бузовой за пределами России: Все думаю о тебе 09:53"У тебя все получится, ты сможешь!": как на самом деле нужно мотивировать своего мужчину? 20:35101-летняя участница войны Валентина Иноземцева – о Путине, России, Победе и секрете долголетия 19:24Майские праздники звезд: где отдыхали и во сколько обошлись их роскошные вояжи 16:02Внук Пугачевой открыто заговорил о своем диагнозе: просит помощи 13:36Внучка Валерия Золотухина шокировала неожиданным откровением 10:09Сати Казанова объяснила решение тщательно скрывать лицо и имя своего ребенка 06:39Самые страшные опасения Нагиева о судьбе старшего сына подтвердись 03:46Меган Маркл каждый практикует со своими детьми необычный ритуал 00:1779-летний Якубович пошел по стопам оскандалившейся на весь мир актрисы 22:41"Ненаглядная сторона" и "Двадцать дней без войны": премьеры ко Дню Победы в Ленкоме и МХТ 21:24Пугачева может заставить Латвию извиниться перед Орбакайте 20:07Гоша Куценко запутался в показаниях по делу о трупе в "Запорожце" 19:35Окончательно разорвавшая связи с родиной Орбакайте продолжает грести деньги из российских источников 18:20Питта арестовали за насилие: был отпущен под залог 17:28Киркорова и Баскова отправляют на покой: Пока сцена терпит 16:26Столкнувшаяся с трудностями Орбакайте полетела за деньгами к матери 15:50Дмитрий Нагиев раскрыл детали своего райдер: Доедаю за другими 13:58Тест: насколько хорошо вы знаете роли советского актера Олега Басилашвили? 13:18Доведенная Ивлеева пошла на крайние меры из-за тяжелых финансовых проблем 12:16Получившая в наследство квартиру Степаненко рискует попасть в долги покойной подруги 10:3041-летний Прохор Шаляпин тайно стал отцом 08:55Жутко встревоженная Лель раскрыла подробности трагедии с пропажей бывшего мужа 06:44Ковальчук сделала откровенное заявление об интимной жизни с Чумаковым 03:31Раскрыта причина невиданных привилегий младшего сына Кейт Миддлтон 00:12Муцениеце сообщила о пережитой сыном травле: Дети бывают жестокими 20:40Лев Лещенко возмутился предложением выступать бесплатно 9 мая 19:16Средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА на Москву – Собянин 18:30Жених Ксении Бородиной публично заявил о расставании 17:42Больному раком Отару Кушанашвили грозит госпитализация: Я эту битву не проиграю 17:03Исхудавшая жена Цекало объявила о глобальных переменах в жизни 16:10Потерявший почву под ногами Николай Басков взвыл во весь голос 15:31Бывший Муцениеце неожиданно отреагировал на ее сообщение о свадьбе 15:09Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде? 12:53Состояние здоровья Киркорова после смерти отца вызвало жуткую тревогу 11:58"Не надо, пожалуйста!": 73-летняя Аллегрова назвала объект своей ненависти
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями

Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями
617

Резкий разворот в судьбе одной из самых ярких фигур отечественного шоу-бизнеса: от вершины финансового успеха и светской жизни Анастасия Ивлеева, кажется, переместилась в совершенно иную реальность. После громкого скандала, связанного с организованной ею вечеринкой, ее бизнес-империя начала рушиться, а сама блогер демонстрирует публике жизнь, радикально отличающуюся от былой, буквально "погружаясь" в сельские пейзажи.

На пике своей популярности Анастасия Ивлеева не только зарабатывала огромные суммы на рекламе, но и успешно развивала собственные коммерческие предприятия. Ее деловые проекты приносили весьма внушительную прибыль. Однако события конца 2023 года, связанные с нашумевшей вечеринкой, стали, по всей видимости, переломным моментом.

Последствия скандала серьезно сказались на ее бизнесе, вынудив артистку оставить большинство своих фирм. Еще до пика шумихи, в финале 2023 года, Ивлеева прекратила участие в компании ООО "Ивлеева Продакшн", занимавшейся производством контента и обеспечивавшей доходность до 76 миллионов рублей ежегодно. Весной прошлого года, по данным СМИ, блогер также вышла из состава учредителей своего ресторанного проекта ООО "Блеск" вскоре после его запуска.

Главным же активом в бизнес-портфолио Ивлеевой было ООО "Коленки пчелы", специализирующееся на выпуске снеков и энергетических напитков, украшенных ее портретом. В лучшие периоды эта компания достигала оборота в 2,8 миллиарда рублей и приносила 37 миллионов рублей чистой прибыли, при этом артистке принадлежала значительная доля в 45%.

Но, как стало известно журналистам, недавно Анастасия Ивлеева оставила и эту, последнюю из своих ключевых бизнес-структур. Этот шаг выглядит логичным на фоне последствий "отмены" артистки: ее продукция, включая чипсы, стала исчезать с магазинных полоков, а сама компания, по некоторым данным, столкнулась с многочисленными судебными исками.

Несмотря на столь существенные профессиональные и финансовые потери, Анастасия Ивлеева публично демонстрирует оптимизм и активно делится моментами из своей, как она ее называет, "новой жизни". Ее свежий контент разительно контрастирует с прежним: вместо кадров в дорогих дизайнерских нарядах – видео в простой, порой даже рабочей одежде. Локации съемок тоже изменились кардинально: место красных ковровых дорожек заняла деревенская ферма.

Артистка публикует снимки и ролики, показывая, как проводит время в сельской местности в окружении домашнего скота – свиней, овец, гусей и коров (с последними она даже делает селфи, что раньше было прерогативой селебрити).

Фотографии на фоне роскошного Lamborghini, стоившего в свое время 50 миллионов рублей, сменились веселыми кадрами рядом с трактором и навозом. Ивлеева, кажется, всеми силами старается убедить аудиторию в преимуществах жизни в деревне, свободной от давления светских мероприятий. В марте она даже анонсировала запуск собственного интернет-шоу о фермерской жизни под названием "Чегеря", но пока этот проект так и не увидел свет.

Шоу-бизнес в Telegram

11 мая 2025, 15:31
Анастасия Ивлеева. Фото: Youtube / @sobchak
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Доведенная Ивлеева пошла на крайние меры из-за тяжелых финансовых проблем

Ивлеева нажила новые финансовые проблемы из-за многострадального провального бизнеса
Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Из-за шоу Меган Маркл серьезно пострадал человек: Ожоги и невыносимая боль

Из-за шоу Меган Маркл серьезно пострадал человек: Ожоги и невыносимая боль
Имя Меган Маркл в очередной раз фигурирует в громком скандале. Но на этот раз не из-за своей жизни в королевской семье, а из-за юридического дела, связанного с ее новым шоу. Робин Патрик подала иск на сумму десять миллионов долларов, утверждая, что рецепт соли для ванн, представленный в программе "С любовью, Меган", стал причиной серьезных ожогов и язв на ее коже.

Катя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут

Катя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут
Катя Лель утверждает, что ее похищали инопланетяне. Народная артистка Катя Лель уже давно известна в медиапространстве не только своими музыкальными хитами, но и заявлениями о личных контактах с внеземными цивилизациями.

После новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов

После новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов
Недавно принц Гарри признался, что не знал о болезни отца. Последние публичные выступления принца Гарри вызвали бурную реакцию в Великобритании, где общественное мнение, судя по всему, окончательно сформировалось не в его пользу.

Агата Муцениеце призналась в тяжелой зависимости

Агата Муцениеце призналась в тяжелой зависимости
Агата Муцениеце тяжело переживала развод. Впервые после громкого расставания с Павлом Прилучным известная актриса Агата Муцениеце решилась публично заговорить о крайне сложной главе своей жизни.

Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину

Взявшийся за новое дело Цискаридзе получил неожиданный удар в спину
Сергей Соседов высказал резкую критику в адрес Николая Цискаридзе, который ведет программу "Сегодня вечером". Соседов сообщил о том, что, по его мнению, Цискаридзе не справляется со взятыми на себя обязательства.

Выбор читателей

09/05ПтнАгата Муцениеце призналась в тяжелой зависимости 10/05СбтПосле новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов 10/05СбтКатя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут 10/05СбтИз-за шоу Меган Маркл серьезно пострадал человек: Ожоги и невыносимая боль 10/05СбтРазбор дома по кирпичикам. В какой момент женщина начинает разрушать отношения – и как это остановить? 11/05ВскОскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями