Оскандалившуюся Ивлееву нашли в навозе со свиньями

Резкий разворот в судьбе одной из самых ярких фигур отечественного шоу-бизнеса: от вершины финансового успеха и светской жизни Анастасия Ивлеева, кажется, переместилась в совершенно иную реальность. После громкого скандала, связанного с организованной ею вечеринкой, ее бизнес-империя начала рушиться, а сама блогер демонстрирует публике жизнь, радикально отличающуюся от былой, буквально "погружаясь" в сельские пейзажи.



На пике своей популярности Анастасия Ивлеева не только зарабатывала огромные суммы на рекламе, но и успешно развивала собственные коммерческие предприятия. Ее деловые проекты приносили весьма внушительную прибыль. Однако события конца 2023 года, связанные с нашумевшей вечеринкой, стали, по всей видимости, переломным моментом.



Последствия скандала серьезно сказались на ее бизнесе, вынудив артистку оставить большинство своих фирм. Еще до пика шумихи, в финале 2023 года, Ивлеева прекратила участие в компании ООО "Ивлеева Продакшн", занимавшейся производством контента и обеспечивавшей доходность до 76 миллионов рублей ежегодно. Весной прошлого года, по данным СМИ, блогер также вышла из состава учредителей своего ресторанного проекта ООО "Блеск" вскоре после его запуска.

Главным же активом в бизнес-портфолио Ивлеевой было ООО "Коленки пчелы", специализирующееся на выпуске снеков и энергетических напитков, украшенных ее портретом. В лучшие периоды эта компания достигала оборота в 2,8 миллиарда рублей и приносила 37 миллионов рублей чистой прибыли, при этом артистке принадлежала значительная доля в 45%.

Но, как стало известно журналистам, недавно Анастасия Ивлеева оставила и эту, последнюю из своих ключевых бизнес-структур. Этот шаг выглядит логичным на фоне последствий "отмены" артистки: ее продукция, включая чипсы, стала исчезать с магазинных полоков, а сама компания, по некоторым данным, столкнулась с многочисленными судебными исками.

Несмотря на столь существенные профессиональные и финансовые потери, Анастасия Ивлеева публично демонстрирует оптимизм и активно делится моментами из своей, как она ее называет, "новой жизни". Ее свежий контент разительно контрастирует с прежним: вместо кадров в дорогих дизайнерских нарядах – видео в простой, порой даже рабочей одежде. Локации съемок тоже изменились кардинально: место красных ковровых дорожек заняла деревенская ферма.

Артистка публикует снимки и ролики, показывая, как проводит время в сельской местности в окружении домашнего скота – свиней, овец, гусей и коров (с последними она даже делает селфи, что раньше было прерогативой селебрити).

Фотографии на фоне роскошного Lamborghini, стоившего в свое время 50 миллионов рублей, сменились веселыми кадрами рядом с трактором и навозом. Ивлеева, кажется, всеми силами старается убедить аудиторию в преимуществах жизни в деревне, свободной от давления светских мероприятий. В марте она даже анонсировала запуск собственного интернет-шоу о фермерской жизни под названием "Чегеря", но пока этот проект так и не увидел свет.

