Из-за шоу Меган Маркл серьезно пострадал человек: Ожоги и невыносимая боль

Имя Меган Маркл в очередной раз фигурирует в громком скандале. Но на этот раз не из-за своей жизни в королевской семье, а из-за юридического дела, связанного с ее новым шоу.

Робин Патрик подала иск на сумму десять миллионов долларов, утверждая, что рецепт соли для ванн, представленный в программе "С любовью, Меган", стал причиной серьезных ожогов и язв на ее коже.

По информации издания Radar Online, все началось, когда Патрик, вдохновленная эпизодом, в котором Меган делится рецептом домашней соли для ванн, решила повторить этот процесс. В шоу герцогиня использует английскую соль, гималайскую соль, масло арники и эфирное масло лаванды, рассказывая о том, как она готовила этот подарок для своего друга. Однако после того как Робин погрузилась в воду с добавленной смесью, она ощутила сильное жжение и дискомфорт.

"Сначала было немного покалывания, но вскоре это переросло в невыносимую боль", — рассказала она. Патрик попыталась облегчить состояние с помощью лосьонов и спреев, но безуспешно. Вскоре на ее теле появились болезненные волдыри и язвы, что стало причиной физической и эмоциональной травмы.

Теперь Робин требует компенсацию за медицинские расходы и моральный ущерб. Она утверждает, что Меган и ее продюсеры проявили безрассудство, не предупредив зрителей о возможных рисках использования эфирных масел, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Патрик также отметила, что у нее диабет, что увеличивает риск осложнений.

На данный момент иск находится на стадии досудебных переговоров. Адвокат Меган Маркл уже ответил на претензии, заявив, что использование соли Эпсома может быть противопоказано при диабете без консультации врача. Он также подчеркнул, что каждый несет ответственность за свои действия и выбор.