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Суббота 10 мая

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После новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов

После новых нападок на короля британцы требуют лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов
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Недавно принц Гарри признался, что не знал о болезни отца.

Последние публичные выступления принца Гарри вызвали бурную реакцию в Великобритании, где общественное мнение, судя по всему, окончательно сформировалось не в его пользу. На фоне новых критических выпадов герцога Сассекского в адрес королевской семьи и лично короля Карла III, в стране набирают силу требования лишить принца Гарри и Меган Маркл их статусов Королевского высочества.

Недавнее интервью, в котором Гарри высказал обиды и заявил о нежелании отца идти на контакт, а также упомянул некие "махинации истеблишмента", стало катализатором недовольства. Особенно спорным оказалось его утверждение о вмешательстве королевской семьи в решение вопросов его личной безопасности в Великобритании – обвинение, которое было решительно опровергнуто как правительственными кругами, так и Букингемским дворцом. Инсайдеры при дворе назвали комментарии герцога, включая его слова о здоровье короля, "безвкусными" и усугубляющими семейный раскол.

Масштаб общественного неодобрения был наглядно продемонстрирован в новом опросе Mail on Sunday. Результаты показали явный перевес в поддержке монарха: 64% британцев высказались за короля Карла III против 36% за принца Гарри. Еще более показательным стал другой вывод исследования: абсолютное большинство респондентов выступили за лишение герцога и герцогини Сассекских их титулов Королевского высочества.

К негативному фону добавились сообщения о том, что Меган, предположительно, использовала свой титул в частных целях, несмотря на прежние договоренности отказаться от этого. Между тем, после проигрыша в суде по делу об охране, принц Гарри сделал заявление, что из-за отсутствия гарантий безопасности он не сможет привозить своих детей в Великобританию, обвиняя семью в использовании вопроса охраны как рычага давления.

Даже медиа-гигант BBC признал "нарушение" редакционных стандартов при освещении интервью Гарри, отметив, что его утверждения не были должным образом оспорены в эфире.

Резкие оценки звучали и от экспертов. Королевский биограф Эн Уилсон, не стесняясь в выражениях, назвала принца "нытиком без чувства юмора", потерявшим связь с британской публикой, и прямо заявила, что королю следует лишить пару всех титулов, оценивая их нынешнее положение как "жалкое изгнание".

Шоу-бизнес в Telegram

10 мая 2025, 09:31
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Youtube / @channel_cultura
Mail Online✓ Надежный источник

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