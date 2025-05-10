Катя Лель дала россиянам дельный совет, как вести себя с НЛО: Если Вас украдут, потом вернут

Катя Лель утверждает, что ее похищали инопланетяне.

Народная артистка Катя Лель уже давно известна в медиапространстве не только своими музыкальными хитами, но и заявлениями о личных контактах с внеземными цивилизациями. Певица не скрывает, что, по ее опыту, пришельцы могут быть весьма агрессивными в общении с людьми – так, сама Катя утверждает, что в 16 лет после встречи с НЛО лишилась нескольких зубов.

На фоне участившихся в последнее время разговоров о возможном присутствии НЛО, Катя Лель дала интервью журналистам, где поделилась своим опытом и советами о том, стоит ли россиянам опасаться инопланетного вторжения и как себя вести при встрече. По словам Кати Лель, главное — не поддаваться страху.

"Не надо бояться НЛО. Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если Вас украдут, значит, потом тоже вернут", – поделилась советом.

Однако, несмотря на призыв не бояться, певица настоятельно рекомендует соблюдать осторожность и четко обозначать свои границы в случае предполагаемого контакта. Катя Лель советует категорически запретить пришельцам забирать у вас что-либо. Певица признается, что если бы в 16 лет знала об этом правиле, то сразу бы выразила свое несогласие.

Катя Лель также высказалась о тех, кто скептически относится к ее рассказам и вообще к существованию внеземных цивилизаций. Артистка называет таких людей "низкостатными". По ее мнению, это "те люди, которые находятся на низких частотах и которые не работают над собой". Такие люди, считает певица, склонны осуждать и смеяться, не понимая сути.

В заключение Катя Лель призвала всех "просыпаться, пробуждаться и работать над собой", повышая свой уровень сознания. Это, по ее словам, необходимо в первую очередь для того, чтобы научиться понимать, что существует во Вселенной, а что – нет.

